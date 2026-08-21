Ya habría acuerdo Barça - Lautaro: el club prepara su primera oferta al Inter

El Barça empieza a asumir que la operación por Julián Álvarez se complica cada vez más. El Atlético de Madrid mantiene cerrada la puerta a su salida y, con el mercado entrando en su recta final, en el club blaugrana ya se mueven para encontrar una alternativa de garantías. Y el nombre que más fuerza está tomando es el de Lautaro Martínez.

El delantero argentino se ha convertido en una de las principales opciones que maneja la dirección deportiva. No es un interés nuevo, pero sí ha ganado peso en los últimos días ante el bloqueo de la operación por Julián. Deco y Hansi Flick ven con muy buenos ojos la incorporación del capitán del Inter, que encaja con el perfil de delantero que busca el técnico alemán.

Acuerdo con Lautaro

La gran novedad de las últimas horas está en el frente del jugador. Marcos Benito, en 'El Chiringuito', aseguró que el Barça ya habría alcanzado un principio de acuerdo con Lautaro después de una reunión celebrada la pasada semana en Madrid entre Deco, Bojan y Alejandro Camaño, representante del argentino.

Pedri y Lautaro Martínez pueden demostrar en el Barça- Inter que son candidatos al Balón de Oro / EFE

Según esta información, las condiciones económicas del contrato ya estarían pactadas con el delantero. Es decir, el entendimiento entre Lautaro y el Barça estaría prácticamente cerrado y el siguiente paso sería que ambos clubes llegasen a un acuerdo por el precio del traspaso.

El Barça prepara la primera oferta

José Álvarez, también en 'El Chiringuito', fue un paso más allá y aseguró que el Barça está preparando la primera oferta por Lautaro, aunque no alcanzaría los 100 millones de euros.

La idea del club sería comprobar hasta dónde puede llegar la resistencia del Inter y tratar de abrir una negociación que, por ahora, ni siquiera existe formalmente. El Barça considera que la buena sintonía con el jugador puede ser un factor determinante para intentar desbloquear la operación.

Flick lo considera un delantero de primer nivel y Deco también está convencido de su encaje en el proyecto. Sobre la mesa hay otras alternativas, pero el argentino parece haberse colocado por delante en la lista de preferencias.

El gran problema: el Inter no quiere vender

El escenario cambia radicalmente cuando aparece el Inter. La entidad italiana no tiene ninguna intención de desprenderse de su capitán y, a día de hoy, no habría recibido ninguna propuesta oficial procedente del Barça.

La 'Gazzetta dello Sport' aseguraba que el club nerazzurro mantiene una postura especialmente contundente: Lautaro no está en el mercado y no contempla su salida. El argentino es el capitán, una de las grandes referencias del vestuario y una pieza central del proyecto.

Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán / ANGELO CARCONI / EFE

La situación también ha sido explicada por Gastón Edul, quien aseguró que el Barça sí ha trasladado al entorno del jugador su interés, pero que todavía no ha presentado una oferta al Inter.

El periodista argentino considera además que la salida es, a día de hoy, "muy complicada". El Inter no esperaba tener que afrontar una operación de este calibre a solo diez días del cierre del mercado y no tendría margen suficiente para encontrar un sustituto de garantías para su delantero. Edul, de hecho, se mostró contundente: "Si tuviera que apostar ahora mismo, apostaría por la continuidad de Lautaro en Milán".

El escenario, por tanto, está definido: Lautaro gusta al Barça; el jugador tendría un acuerdo con el club y la primera oferta está en camino. Pero falta convencer al Inter. Y ahí está, por ahora, el verdadero problema.