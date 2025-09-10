Habrá sorteo para el Barça - Valencia

El partido de la cuarta jornada de Liga ante el Valencia, el primero del Barça como local esta temporada, se jugará en el Johan Cruyff. Así lo anunció el club azulgrana el martes tras no poder abrir todavía el Spotify Camp Nou para 27.000 espectadores, y así lo ratificó este miércoles LaLiga tras la visita que sus técnicos realizaron al estadio barcelonista.

Fueron varios técnicos de LaLiga los que se personaron este miércoles en el Johan Cruyff con la misión de comprobar que todo lo que le habían pedido al FC Barcelona tras su visita de la semana pasada se había llevado a cabo. Se han instalado las 24 cámaras del VAR allí donde había pedido LaLiga y se ha revisado el buen funcionamiento de la línea de fibra óptica para que no se repitan los problemas de Vallecas, cuando el VAR estuvo inactivo durante la primera mitad del partido que jugaron el Rayo contra el Barça. Una vez los técnicos certificaron que todo funciona correctamente, LaLiga dio el ok definitivo a la disputa del partido en el Johan Cruyff.

Serán 6.000, esa es la capacidad del recinto barcelonista, los privilegiados que puedan ver 'in situ' el debut como local en la Liga del equipo de Hansi Flick. De ellos, 290 serán seguidores del Valencia, pues los aficionados valencianistas han agotado las localidades que les ha cedido el Barça a 30 euros como consecuencia del acuerdo Grada Visitante de LaLiga.

Del resto de localidades, habrá que descontar los 475 asientos VIP ya comprometidas por el club, las entradas destinadas a compromisos y algunas exigencias de LaLiga. Una vez descontadas todas estas entradas, se sabrá el aforo total del Johan Cruyff que el Barça destina a sus socios. Ya anunció el martes el club que este aforo será exclusivo para los 16.151 socios que han sido abonados en las dos temporadas que los azulgranas han jugado en el Olímpic Lluís Companys. Todos ellos podían empezar a pedir entradas a las diez de la mañana de este miércoles y podrán hacerlo hasta las diez de la mañana de este viernes.

Desde el club azulgrana ya aseguran que la demanda, tras las muchas peticiones que se han hecho ya, superará a la oferta, por lo que será necesario realizar un sorteo para determinar los socios que podrán acudir al partido. El sorteo se llevará a cabo el mismo viernes por la mañana y el precio de la entrada se cobrará solo a los socios agraciados. El precio de las entradas es de 42 y 78 euros. Los asientos VIP, que pueden ser adquiridos por el público en general, superan los 1.000 euros.