Sí habrá presencia de aficionados del Athletic en el Spotify Camp Nou

Con el regreso al Spotify Camp Nou toda la afición del Barça se muestra ilusionada, pero esta ilusión no es compartida por la afición visitante, al menos no en este primer encuentro. Para el FC Barcelona - Athletic Club en el feudo blaugrana, el club no ha enviado las entradas destinadas a los seguidores visitantes, por motivo de las obras.

Pese a ello, el Athletic Club ha encontrado la vía de poder garantizar la asistencia de aquellos hinchas que ya tuvieran concertados viajes o alojamiento, por lo que finalmente si habrá representación 'athleticzale' en las gradas.

Spotify Camp Nou / DANI BARBEITO

Sin posibilidad de garantizar la protección

El equipo bilbaíno expuso en su comunicado los motivos que la entidad catalana le había hecho llegar para no enviar entradas para el sector visitante: "Con la licencia 1B no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante. Por este motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas".

No obstante, para cuando se informó de esto ya había 582 seguidores rojiblancos que habían solicitado la posibilidad de ir a Barcelona a apoyar a su club. De hecho, algunos de ellos ya tenían concertados viajes o estadía en la Ciudad Condal, motivo por el que la directiva presidida por Jon Uriarte ha tratado de encontrar soluciones.

Jon Uriarte avanza su intención de presentarse a las elecciones / EFE/LUIS TEJIDO

Sí habrá 'athleticzales'

Esto podrá suceder gracias a las entradas que el Barça ha enviado en concepto de 'compromisos', que suelen estar destinadas a directivos y el entorno más inmediato del club. El Athletic ha decidido que estas entradas se destinen, justamente, a aquellos seguidores que tengan hoteles y viajes cerrados y no cuenten con la posibilidad de cancelarlos y recibir el reembolso. Para analizar cada situación individual, está contactando uno por uno con los que se inscribieron para el encuentro, enviando las entradas a aquellos que cumplan estas condiciones.

La poca presencia de seguidores puede resultar un impedimento más para un conjunto que no gana al Barça como visitante desde hace 24 años, cuando se impuso por 1-2 con goles de Urkaiz y Ezquerro. Aquella ocasión, para más inri, es la única en que lograron la victoria en feudo azulgrana en todo el siglo XXI.