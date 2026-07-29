Habrá oferta final del Barça por Salinas: 6 millones, más variables y alguna cesión

La carpeta Jorge Salinas se mantiene en pie, aunque en el Barça no van a cometer locuras por un jugador al que se considera una apuesta de futuro. El Barça está decidido a pagar cantidades importantes por futbolistas jóvenes como será el caso del belga Bisiwu, pero lo hace con cabeza. El club blaugrana tiene interés en el joven lateral zurdo del Racing para incorporarle a la primera plantilla para que se vaya formando con minutos, pero con un precio tope. El Barça no desea acercarse a los 16 millones de su cláusula de rescisión y podría realizar un último intento con una propuesta de seis millones, más dos en variables e incluyendo alguna cesión de algunos jugadores del filial que saldrán en este mercado.

La opción Salinas se ha mantenido en pie, entre otras cosas, porque el lateral está muy interesado en fichar por el Barça. De hecho, Salinas ha congelado otras ofertas como la del Atlético de Madrid para explorar su posible llegada al Camp Nou, pero la negociación se ha parado porque el Racing está exigiendo el pago íntegro de la cláusula, desde que subió de los 8 a los 16 millones de euros por el ascenso.

En el Barça hay el OK total deportivo a la operación, pero siempre que las condiciones económicas sean razonables. No pagarán un total, entre fijo y variables, de más de ocho millones al considerar que es una operación con cierto riesgo ya que el futbolista aún no ha debutado en Primera División. Le ven opciones de futuro, pero tampoco van a tirar la casa por la ventana ya que hay otras prioridades.

Lo que sí tiene claro el Barça es que el fichaje debería avanzarse a este verano para no tener problemas de inscripción y atar ya al futbolista con ficha de primer equipo. No le quieren ceder, algo que el Racing puso encima de la mesa en las negociaciones. Sería un fichaje puro y duro.

Ahora todo dependerá de la presión que pueda ejercer el jugador y también su agente, Jorge Mendes, que tiene claro que la operación sería buena para todas las partes y llega en el momento idóneo para el crecimiento del futbolista. El Racing está interesado en conseguir la cesión de laterales como Jofre Torrens, Xavi Espart o Héctor Fort, pero todo pasa porque haya un entente entre clubs por el traspaso de Salinas. El tema no está descartado, pero tampoco cerrado.