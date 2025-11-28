Habrá mosaico en el Barça - Alavés

El Spotify Camp Nou sigue de celebración. Si bien el Estadi pudo reabrir sus puertas la semana pasada para acoger un partido de fútbol 909 días después, este sábado será el epicentro de las celebraciones del 126º aniversario de la fundación del FC Barcelona. El club blaugrana nació el 29 de noviembre de 1899 y el aniversario se podrá vivir durante la previa del partido contra el Deportivo Alavés (16:15 horas).

Todos aquellos socios y aficionados que han estado interesados en la posibilidad de adquirir una entrada para este encuentro, han sido informados de que podrían "formar parte del primer mosaico del Estadi". El primero del nuevo Spotify Camp Nou, puesto que años atrás, el viejo Camp Nou ya fue el escenario de algunos mosaicos muy emblemáticos.

Según se ha filtrado ya por las redes sociales, el FC Barcelona está colocando banderas en cada uno de los asientos que estarán disponibles para el encuentro de este sábado. Recordemos que el club culer tiene concedidas por parte del Ajuntament las licencias de ocupación de la Fase 1A y 1B. Esto quiere decir, al igual que contra el Athletic de Bilbao, que el Estadi tendrá una capacidad de 45.401 espectadores. De igual manera, se sigue trabajando en la Fase 1C para garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Nord a finales de año y ampliar el aforo a 60.000 personas.