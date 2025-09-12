¿Habrá indulto de Flick para los centrales?

Hansi Flick inició la temporada con las ideas muy claras en la defensa. Eric Garcia era el encargado de jugar por la derecha, Araujo-Cubarsí estarían en el medio, mientras Balde sería intocable por la banda izquierda. Sin embargo, este dispositivo no le encajó bien en el segundo partido de Liga ante el Levante.

El Barça no tuvo casi oposición ante un Mallorca con nueve efectivos y un marcador encarrilado muy pronto. Araujo sujetó a Muriqi de inicio, hasta que el delantero fue expulsado, y los jugadores del eje se quedaron prácticamente sin trabajo.

La exigencia llegó a raíz del segundo encuentro frente al Levante. El cuadro granota apretó mucho más y hubo una falta de conexión clara entre Araujo y Cubarsí para trazar el fuera de juego. El Barça encajó dos goles en la primera mitad y tuvo que remar mucho para remontar el marcador hasta el 2-3 definitivo.

Enfado de Flick

Hansi Flick se fue con un sabor agridulce por el rendimiento del equipo. En Mallorca lamentó la falta de intensidad en la segunda mitad, mientras que en el Ciutat de València encontró un cortocircuito defensivo grave.

Flick quedó descontento con el rendimiento defensivo del Barça ante el Levante / Dani Barbeito

Su decisión fue dar un vuelco en el choque de Vallecas ante el Rayo. Eric Garcia y Christensen fueron los dos centrales titulares, quedándose Cubarsí y Araujo todo el partido en el banquillo. Koundé recuperó el puesto en el lateral derecho y Balde siguió en el izquierdo.

Tanto Eric Garcia como Christensen atraviesan por un buen momento de forma. El parón sirvió para que Eric pudiera seguir trabajando bajo las órdenes de Flick y no cargara sus piernas, mientras que Andreas brilló con Dinamarca.

Christensen, cerca de su mejor versión

El danés está cogiendo la forma a base de minutos y pudo completar los 90 ante Escocia y Grecia. A sus buenas prestaciones defensivas, Christensen añadió un golazo desde fuera del área frente a los helenos en la victoria por 0-3. Anteriormente, Dinamarca empató a cero con los escoceses, por lo que la zaga comandada por el jugador blaugrana no encajó ningún gol.

Flick podría haber encontrado en Christensen al defensa con un perfil más similar a Iñigo Martínez para sacar el balón desde atrás con pulcritud y, al mismo tiempo, con su envergadura convertirse un baluarte defensivo.

Christensen celebra su golazo con la selección de Dinamarca frente a Grecia / EFE

La lesión en el tendón de aquiles que le trajo de cabeza la anterior temporada ha desaparecido y Christensen ya recuerda al futbolista que llegó del Chelsea con la ida de ser un puntal del equipo en la temporada 2022-23.

Flick tiene un bendito problema ya que tiene a todos sus centrales en buena disposición. Igual que le ocurrió a Christensen, Araujo completó un partido redondo con Uruguay ante Chile, mientras que Cubarsí cumplió a la perfección frente a Bulgaria con la selección española en la segunda parte cuando entró por Le Normand.

Los centrales de Vallecas

La opción de que Eric Garcia y Christensen repitan como en Vallecas no es para nada descabellada, con Koundé recuperando sensaciones en el carril derecho y el cambio llegará en el izquierdo con Gerard Martín en el puesto del lesionado Balde.

Será el primer partido en casa de la temporada ante el Valencia, mientras que el jueves arranca la Champions League en Newcastle. Las rotaciones pueden empezar, aunque la pareja de centrales tienden a ser delicadas de alterar. Pau Cubarsí e Iñigo Martínez se adueñaron de esta faceta en el ejercicio anterior.

Flick deberá decantarse por si recurre a alguno de los dos centrales que apuntaban a titulares en el inicio de temporada, Araujo y Cubarsí, o mantiene su idea de Vallecas. Su fortuna es que los cuatro centrales son opciones reales a ser titulares y puede respirar tranquilo, pese al grave contratiempo que supuso la marcha de Iñigo Martínez a Araba Saudí.