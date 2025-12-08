No habrá fórmula 'Eric Garcia' con Marc Bernal y el Girona

El Girona vive momentos muy complicados después de sumar una nueva derrota en la última jornada de LaLiga 2025/26, esta vez una sonada goleada (3-0) ante el Elche que deja al conjunto de Míchel en una situación muy delicada en el objetivo de mantenerse una campaña más en la máxima categoría, como reconocía el propio técnico.

Mientras el técnico madrileño intenta reactivar la plantilla pra conseguir resultados que el permitan salir de los puestos de descenso, en los despachos de Montilivi también intentan encontrar posibles refuerzos que mejoren el grupo del que dispone Míchel.

Una de esas opciones que estudian los responsables del Girona es pedir al Barça una cesión de Marc Bernal en el próximo mercado de invierno. La intención es probar con el joven pivote barcelonista una fórmula similar a la que en su día se aplicó con Eric Garcia, quien ofreció un magnífico rendimiento en Montilivi antes d eregresar al Spotify Camp Nou y ganarse plenamente la confianza de Hansi Flick.

Desde la óptica del club gironí, todas las partes ganaban con esta apuesta pues Míchel tendrían un refuerzo de máximo nivel en el centro del campo, y piensan que el futbolista de Berga tendría los minutos de juego que no puede disfrutar en el Barça.

A día de hoy, inviable

Sin embargo, por el momento no hay visos de que la cesión pueda ser una realidad. En el Barça no se contempla la salida de Marc Bernal pues se trata de una de las apuestas del club a largo plazo, como uno de los últimos grandes productos de La Masia. Además, el propio Hansi Flick ha creído en él desde el primer día y nadie olvida que era una de sus grandes apuestas en firme hasta el fatídico momento de su lesión en la pretemporada 2024/25.

Por otra parte, hay un factor más que no invita a apostar por la cesión, y es el difícil marco en el que se encuentra el Girona, acuciado por la necesidad de sumar puntos para salir de la zona de peligro. En el Barça no se quiere correr ningún riesgo con Marc con el objetivo de que supere absolutamente las secuelas de su lesión de rodilla. La lógica situación de estrés agónico que vice la plantilla del conjunto gironí no es el mejor caldo de cultivo.

En el Barça Marc quizás tendrá más dificultad para tener presencia en el equipo, pero estará monitorizado por el staff y los servicios medicos blaugrana y es obvio que también serán minutos de calidad dado el nivel competitivo del conjunto de Hansi Flick.

De ahí que, a no ser que cambie diametralmente la situación, el Barça únicamente contemple la alternativa de mantener a Marc Bernal en la plantilla del primer equipo e ir dándole minutos paulatinamente. Es cierto que por el momento Flick ha contado poco con él, pero las buenas sensaciones del partido frente el Betis invitan al pivote catalán a mantenerse firme en su deseo de seguir en el Spotify Camp Nou.