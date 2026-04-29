No habrá 'examen' del Barça a Víctor Muñoz en El Sadar

Víctor Muñoz está siendo una de las revelaciones de LaLiga 2025/26. Tras dar sus primeros pasos en el fútbol base del Barça, crecer en la Damm y finalizar su carrera formativa en el Real Madrid, el pasado verano el Club Atlético Osasuno realizó una apuesta importante por él. Pagó cinco millones de euros por el 50% del extremo y el futbolista catalán ha respondido con buenos números (seis goles y cinco asistencias) y, sobre todo, grandes actuaciones.

El buen rendimiento de Víctor Muñoz no ha pasado desapercibido ni en la selección española (debutó y marcó con la absoluta en el parón de finales de marzo) ni en la agenda de los grandes clubes del fútbol español, el Real Madrid (tiene una cláusula de recompra de ocho millones) y el FC Barcelona, que tiene buenos informes suyos y lo tiene en su lista de futuribles para reforzar el carril izquierdo del ataque.

De hecho, tal como avanzó SPORT Deco mantuvo una extensa reunión con Juanma López, CEO de Niagara Sports y agente del futbolista, para analizar la viabilidad de la operación. Fuentes consultadas por este diario aseguraron que, aunque en el fútbol no se puede dar nada por imposible, la operación se antoja, a día de hoy, muy complicada. Tanto por la elevada cantidad que se debería pagar (unos 40 'kilos') por un futbolista sin demasiada experiencia en la élite... como porque la mitad de esta cantidad acabaría en las arcas merengues.

Tenía una buena oportunidad Víctor Muñoz de demostrar este fin de semana, en la visita del FC Barcelona a El Sadar, que tiene calidad para dar el salto al líder (y virtual campeón) de la Liga. Osasuna ha anunciado este miércoles, sin embargo, que Víctor Muñoz, que acabó el duelo del pasado fin de semana ante el Sevilla con molestias físicas, sufre "una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda" y "queda pendiente de evolución".

El extremo catalán, por consiguiente, no podrá ser 'examinado' por el Barça, club al que se le ha vinculado varias veces en las últimas semanas. Deco, en plena planificación de la temporada que viene, lo mantiene en su agenda. Aunque a día de hoy lo tiene complicado para acabar siendo el escogido, el director deportivo blaugrana no descartará ningún perfil interesante hasta que tome una decisión definitiva.

¿Y el Mundial?

Esta lesión llega en un momento muy inoportuno para Víctor Muñoz. Estará varias semanas de baja y, aunque aún no está descartado que pueda volver a jugar con Osasuna antes de que finalice la temporada, no podrá hacer un 'sprint' final para acabar de convencer a Luis de la Fuente y estar en el Mundial del próximo verano.

El seleccionador, sin embargo, demostró en la última ventana internacional que lo tiene muy cuenta. Y Víctor respondió a las mil maravillas, sobre todo en la media hora (con gol incluido) que disputó ante Serbia.