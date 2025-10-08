No habrá otro 'Caso Olmo': Joan Garcia no peligra

No se repetirá el Caso Olmo con Joan Garcia. Según han confirmado a este diario fuentes directas del Barça y de LaLiga, el meta está inscrito hasta junio y no existe la posibilidad de que sea desinscrito en el mes de enero.

A pesar de que el Barça también utilizó una lesión de larga duración, y la posibilidad de usar el 80% de la masa salarial del lesionado, la diferencia es que, en el caso de Christensen, no era suficiente para inscribir a Olmo la temporada entera. Con Ter Stegen y Joan, en cambio, encajan los números.

El club se asegura la presencia de Joan Garcia toda la temporada sin renunciar a Ter Stegen, que no deja de estar inscrito en ningún momento del proceso de recuperación. Una vez que los dos guardametas estén recuperados, competirán con Wojciech Szczesny por la portería del Barça, aunque Joan es ahora mismo la primera opción de Flick.

Deco y Flick apostaron por el fichaje del exportero del Espanyol antes de que Ter Stegen pasara por el quirófano. El alemán fue reintervenido quirúrgicamente para solucionar los problemas lumbares a finales de julio. Tras el culebrón entre club y portero, el capitán accedió a firmar la autorización para que los servicios médicos del FC Barcelona pudiesen tramitar a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su operación. Ter Stegen podría regresar a finales de noviembre o principios de diciembre con el alta médica.

La solución del club

Ante la imposibilidad de alcanzar el 1:1, el Barça encontró de nuevo en la lesión de larga duración de un compañero la solución para inscribir a un fichaje. El club alegó cuatro meses de baja y utilizó parte de su salario para inscribir a Joan Garcia.

Algo parecido ocurrió con Dani Olmo una temporada antes con la lesión de Christensen. El Barça logró inscribirlo a finales de agosto por primera vez con un recurso que ya había utilizado con la lesión de Araujo para poder contar con Iñigo Martínez.

Sin embargo, el 1 de enero de 2025, tanto Dani Olmo como Pau Víctor dejaron de estar inscritos en LaLiga, ya que el Barcelona no cumplió con los requisitos del fair-play financiero. Siete días más tarde, una hora antes de las semifinales de la Supercopa de España, el Consejo Superior de Deportes comunicó que concedía la cautelar a los dos futbolistas. Los protagonistas, que se enteraron en el autocar camino del estadio, no estuvieron en el banquillo. El corte de mangas de Laporta, celebrando lo ocurrido, fue una de las imágenes del día.

Tres meses después, el Barça respiró tranquilo: el CSD estimó el recurso y aceptó que los dos futbolistas siguieran inscritos. El mismo día LaLiga anunció en un comunicado que recurrirá la resolución "de manera inmediata" a través de la justicia ordinaria. Sin embargo, el 10 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo tumbó su recurso.