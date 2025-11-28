Habrá afición visitante en el Spotify Camp Nou

Una comisión de LaLiga ha visitado este viernes el Spotify Camp Nou. Tras la visita, ha dado su visto bueno para que en el partido de este sábado entre el Barça y el Alavés haya afición visitante en las gradas, algo que no pudo pasar hace una semana en el partido entre el Barça y el Athletic que significó el regreso del equipo de Hansi Flick a su estadio.

El Barça había facilitado al club vitoriano un total de 470 entradas y esta tarde ha comunicado al Alavés la decisión de LaLiga. Los aficionados estarán situados en segunda gradería en una zona cercana al córner de Gol Nord y perteneciente a la grada de Lateral. La capacidad actual del Spotify Camp Nou es de 45.000 espectadores, ocupando la primera y la segunda gradería de las zonas de Lateral, Tribuna y Gol Sud. En el club azulgrana esperan que a principios del próximo año se pueda ocupar también la zona de Gol Nord. Es en este sector donde los Mossos d'Esquadra han indicado que debe situarse la afición visitante porque es más fácil su evacuación por allí.

En el partido contra el Alavés, estará presente una delegación de la UEFA. Examinará el Spotify Camp Nou de cara al partido de Champions entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt del próximo 9 de diciembre, el primer partido europeo en el nuevo estadio. Aquel día, la representación de seguidores del equipo alemán será mucho más numerosa.

A pesar de que el pasado sábado ante el Athletic ya se celebró el retorno del fútbol al Spotify Camp Nou, contra el Alavés habrá mosaico. En esta ocasión, para celebrar los 126 años de la fundación del club, que se cumplen este sábado. El mosaico servirá, de forma simbólica, para cerrar los actos del 125 aniversario del club. Habrá también música a cargo de DJ Jack Dafons y una carrera que tendrá lugar en el descanso, en la que participarán dos corpóreos (figuras de foam) por varias secciones de la grada con la imagen de la cabeza de la mascota CAT.