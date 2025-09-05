"Si hablara con Lamine Yamal, le diría que se centrara en el fútbol"

La figura de Lamine Yamal está en el centro del debate en el mundo del fútbol. Cualquier gesto de la estrella del Barça, ya sea dentro o fuera del terreno de juego se analiza con lupa. Desde su debut en 2023, el de Rocafonda se ha caracterizado por no caer en las provocaciones de los jugadores o los aficionados locales. Sin embargo, en este inicio de curso está recibiendo algunas críticas por su actitud pese a ser víctima, por ejemplo, de lanzamiento de objetos por parte de la hinchada rival.

El exjugador del Athletic Club o el Bayern de Múnich, Javi Martínez se ha pronunciado en este sentido en una entrevista a la televisión catarí Alkass TV Sports. Preguntado por el consejo que le daría a Lamine, el navarro ha puesto en foco en el comportamiento del extremo en el campo: "Si hablara con él, le diría que se centrara en el fútbol. En los últimos partidos lo vi interactuando con la afición y respondiéndoles, y creo que eso perjudica su carrera. No debería perder la concentración durante el partido", dice Javi Martínez.

No obstante, con estas palabras el de Estella no pretende arremeter contra Lamine, sino ayudarle en su evolución como futbolista. En este sentido, pone como ejemplo a Leo Messi: "Él nunca interactúa con la afición ni responde a los insultos. Solo quiere jugar, se mantiene concentrado, lo insultan, le hacen faltas, se levanta y sigue adelante. Eso es lo que debería hacer Lamine Yamal", asegura.

El lanzamiento de objetos a Lamine Yamal. #ElDíaDespués pic.twitter.com/dCfZWtBYAX — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) September 1, 2025

Martínez también destaca la presión mediática a la que está sometido el jugador a través de las redes sociales y reitera: "Tiene que olvidarse de lo que está fuera de la cancha y centrarse en la cancha, solo centrarse en el fútbol y nunca dejarse arrastrar por las provocaciones de los aficionados".

Lamine Yamal no solo es el mejor jugador de España, sino del mundo

Su candidato al Balón de Oro

Prueba de que el exjugador de la selección española quiere lo mejor para su compatriota es su deseo de que Lamine Yamal, al que considera el mejor jugador del mundo, gane el preciado Balón de Oro: "Lo siento, afición del PSG, para mí es Lamine Yamal. Fue el mejor jugador de la temporada pasada y su entrada en el mundo profesional fue increíble. Fue un jugador influyente que podía cambiar el rumbo de los partidos", afirma.

Además, piensa que el hecho de que el francés haya ganado la Champions no tiene que conllevar la consecución del trofeo que le acredite como mejor jugador del mundo: "Si el Balón de Oro está ligado a la obtención de títulos, será para Dembélé. Pero para mí, aparte de la Champions, diría que el mejor jugador fue Lamine Yamal", sentencia.