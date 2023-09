Hablamos con Marc Astur, el jugador con pasado en el Barça, que se junta con Messi en Miami y apunta a Netflix

"Creo que Messi se siente como en casa en Miami y se lleva muy bien con Maluma y Bekham", asegura el central "Con Ansu jugaba a golf; lo conozco muy bien y estoy convencido de que volverá a ser el de antes", señala

Marc Astur (Sant Cugat del Vallès, 2000) no es un futbolista corriente. Con solo 23 años y tras formarse en La Masia se ha acostumbrado a vivir con las maletas a punto. Sabadell, El Prat, el HNK Šibenik croata e Inter Miami, en los últimos años, lo han tenido en sus filas. Astur es de esos futbolistas que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos: domina los códigos de las redes sociales y no se limita al balón: le interesa la moda, quiere formarse como actor y conoce a grandes celebridades de Miami.

¿Qué recuerdo tienes de tus inicios en el Barça?

Recuerdo que dejé el Barça cuando empecé la ESO y me fui al Sabadell. Tendría 10-11 años. Jugar en el Barça era lo máximo pero pasé casi toda mi juventud en el Sabadell. Ahí estoy siete años hasta subir al primer equipo siendo juvenil y subimos a Segunda división. Y de ahí me fui a El Prat y después llegó la oportunidad del Inter Miami en 2021.Este es mi tercer año.

El Barça es un club especial con su formación, te da herramientas muy específicas para un estilo que no siempre es lo que te piden fuera, ¿qué impacto tuvo en tu carrera?

Creo que de entrada en el Barça encuentras un aprendizaje distinto al resto de clubes. Cada uno puede valorar si es mejor o peor pero sí que recuerdo que era una formación diferente. Por todo lo que es el estilo y lo que te intentan inculcar: sobre todo la salida de balón; desde muy pequeño te enseñan eso. Te forman para algún día ser jugador del primer equipo del Barça pero no tanto para otros clubes. Esta formación es lo que más me marcó y lo que a día de hoy aún tengo en mi forma de jugar: esa manera de sacar la pelota: una salida elegante, el no quererte sacar rápido el balón de los pies y luego me quedo con la profesionalidad de los entrenadores de la casa.

En la mayoría de partidos de las inferiores el equipo es tan superior y tiene tanto el balón que el trabajo del defensa es más de acompañar el juego de posesión que defender ¿eso es una dificultad cuando te vas del club y tienes que ajustarte a otro fútbol?

Totalmente. Al haberme empapado de todos estos conceptos del Barça sí que después al ir a divisiones como la segunda B con el Sabadell o El Prat sí que se nota muchísima. Porque hay menos salida de balón, se juega más directo, hay más duelos individuales y el juego no es tan elaborado. Y eso sí que se nota mucho. Quizás en Primera no se nota tanto, pero en esas divisiones sí. A mí me faltaba más la parte agresiva y tuve que formarme más en este aspecto.

¿Coincidiste en La Masia con algún jugador que ahora esté con Xavi?

No, pero sí que me juntaba cuando estaba en el juvenil del Sabadell con algunos jugadores como Ansu Fati, Alejandro Marqués o Konrad de la Fuente. Con Balde también… pero quizás con él no tengo tanta relación. Pero sí que me juntaba mucho con estos y el hermano de Xavi Simons.

¿Cómo has visto todo lo que ha ocurrido con Ansu?

Ansu es muy amigo y una gran persona. A veces nos juntábamos para jugar a golf y bueno, lo he felicitado. Va a estar bien: va a tener minutos y el fútbol es esto. El movimiento constante. Él tiene el corazón azulgrana y sabiendo como es Ansu, volverá a tope y a marcará goles como siempre y serr el jugador de antes de las lesiones.

Marc Astur, durante un entrenamiento en el Inter Miami

Volviendo a tu carrera, ¿cómo ha sido tu etapa en el Inter Miami?

Llegué en 2021 cuando el club era muy nuevo y muy familiar. Nos juntábamos todos, el mismo Beckham. David siempre estaba en los entrenos, su hijo estaba en mi equipo…. Yo llego y estoy con el segundo equipo, luego en el 2022 estoy en dinámica de primer equipo y coincido con Gonzalo Higuaín. Había jugadores de mucho nivel, estaba también Matuidi. Aquí es distinto que en España: el segundo equipo y el primero están mucho más cerca. En Inglaterra pasa algo más parecido: jugadores del primer equipo pueden jugar en el filial para coger ritmo después de una lesión. Aquí es todo mucho más abierto, así que iba combinando los dos, ahora vuelvo para allá y veremos qué pasa [ahorma mismo no tiene contrato pero sigue entrenando con ellos]. Con muchas ganas de coincidir con Leo, que ya lo conozco, y con Busi, que también está en la zona donde vivimos.

En tus redes sociales apareces al lado de Messi en París antes de que llegara a Miami, ¿cómo lo conociste?

Los dos somos embajadores del Hard Rock Cafe. Por eso estuvimos juntos unos días en París y ahora en Miami. Hablamos de muchas cosas, pero forman parte del ámbito privado.

¿Cómo lo estás viendo?

Hombre, de momento no le está yendo mal [risas]. Sí que en algún momento pensé que tarde o temprano podía acabar aquí porque en Miami debe estar como en casa. Hay muchos argentinos, el entrenador del segundo equipo es el hermano de Gonzalo [Higuaín].. Y en el día a día aquí tiene clima tropical. Yo estoy encantado aqui.

¿Dónde estás viviendo?

Estoy viviendo en el Porche design tower, que es un edificio famoso donde viven celebridades como Karol G o Maluma, que nos llevamos muy bien.

¿Cómo es este edificio?

Es un edificio muy privado: puedes meter el coche en el ascensor y dejarlo en tu apartamento. Puedes aparcar tu coche en el comedor, ¿sabes? Es un edificio muy pensado para celebridades. Entras como si entraras en un parking y abajo hay como cuatro ascensores distintos. Cada apartamento tiene asignado su ascensor y entonces subes el coche hasta dentro de tu casa. Y para salir del edificio, igual.

¿Haces vida con estas celebridades?

Con Maluma somos muy amigos. Le gusta mucho el fútbol y él sabía que estaba en el Inter. A veces vamos a jugar a fútbol a la playa y coincidimos en el gimnasio porque es comunitario. Y puedo decirte que Maluma tiene nivel para jugar a fútbol. Podría jugar. Nos lo pasamos bien. Y el mismo Messi y Busquets también son muy amigos de Maluma. Estuvimos también con Bekham. De hecho te cuento otra anécdota: con la familia Beckham me llevo muy bien porque como estuve desde el principio y fui el primer español en estar en el Inter Miami cuando llegué me gritaban: 'el español, el español'…. Era el único y eso le hizo mucha gracia porque él jugó en el Madrid. Y un día me vino, estuvimos hablando, me presentó a su familia: a Victoria, a su hijo Romeo que jugaba conmigo, a su hija… y nos avenimos mucho. Es todo como un círculo, porque también se junta con Maluma y con Messi.

Marc junto a Leo

Beckham y Messi parecen tímidos de entrada, ¿son realmente así?

Al final la imagen pública es una cosa pero a veces es solo eso: la imagen pública. Leo es una persona de diez, con una sonrisa siempre. Y con Beckham igual: no lo veo tan tímido: es una persona muy humilde con una familia encantadora.

Qué jugador te ha impacto más en los entrenamientos, ¿te ha tocado marcar a Messi alguna vez?

Todavía no. Pero sí que recuerdo en los primeros entrenamientos en el Inter Miami que rápidamente veías a Higuaín y podías hacer un juego más combinativo. Notabas el feeling Europa de: 'devuélveme el balón y te lo devuelvo'. De jugar al primer toque. Un juego no tan físico, más técnico, de comprensión del juego. Eso sí que lo notabas: me recordaba más al Barça y al Sabadell. Lo que me sorprendió más que es que los jugadores en Estados Unidos no eran tan inferiores como se dice. Y físicamente los veo fuertes.

¿Qué jugador de la MLS ves con posibilidades de ser importante en Europa?

Hay varios. Por ejemplo un argentino que está en el Inter que se llama Benjamín Cremaschi y está siendo titular.

Tu perfil en las redes recuerda a los influencers ¿te has planteado dedicarte solo a eso y dejar el fútbol?

Mira, el tema de influencer... no me considero influencer ni quiero serlo, pero sí que me interesa el tema de la moda y de las marcas. No me he planteado dejar el fútbol por esto, pero sí que me han salido oportunidades en el mundo de la actuación como en Netflix y esto sí que lo tengo pendiente y seguramente me podréis ver. Me interesa el mundo del cine y he estudiado actuación en mi tiempo libre. El fútbol ha marcado mi vida, pero no es lo único que me interesa.