Así hablaba Pep Guardiola de Leo Messi en 2006: "Argentina tiene suerte de tenerle y volverán a estar para luchar por un Mundial"

Seguramente no haya existido mejor dupla técnico-jugador que Pep Guardiola y Leo Messi, en toda la historia del fútbol. Se juntaron el que para muchos es el mejor entrenador de las últimas décadas, junto con el mejor futbolista que ha pisado el césped y los resultados hablan por si solos.

El cariño que todavía se tienen no dudan en mostrarlo al ser preguntados el uno por el otro en la actualidad, pero no muchos conocen la opinión que tenía el entrenador catalán acerca del argentino antes siquiera de ponerse a los mandos del filial del FC Barcelona.

Guardiola y Messi celebran la Champions de 2009 tras vencer al Manchester United. / SPORT

"Sorprende lo jodidamente bueno que llega a ser", indicaba Guardiola en el año 2006, justo cuando decidió colgar las botas tras su experiencia en los Dorados de Sinaloa mexicano. "Terriblemente bueno", añadía.

Messi había llegado al primer equipo del Barça justo un año antes, en 2005, y desde el primer momento demostró que guardaba una calidad y un potencial a la altura de los más grandes, aunque nadie podía atisbar que su carrera terminaría siendo tan exitosa.

Guardiola abraza a Messi tras ganar la Champions de 2011. / Reuters/Lee Smith

El factor clave para entender la calidad del argentino, comentaba Pep, era que "lo hacía todo muy bien a una velocidad superior a los demás", por lo que ya era capaz de combinar una técnica exquisita junto con una gran velocidad mental.

Por eso, creía que "el Barcelona tiene un privilegio al tenerlo" y que tenía "una cabeza excepcional", por lo que esperaba que "el entorno no le marease".

También felicitó a la selección argentina por tener "a un grande" y ya veía que sería capaz de hacer grandes cosas cuando todavía faltaban 16 años para que se coronase campeón del mundo en Lusail y cosiera la tercera estrella sobre el escudo de su país. "Si se apoyan en él volverán a estar para luchar por un Mundial", apuntaba el joven Guardiola ahora hace 20 años.

Remataba asegurando que Messi ya era "mucho mejor a los 18 años" que lo que era el de Santpedor a la misma edad porque "lo difícil es jugar delante, hacer goles", mientras que en su caso "jugaba para atrás y es mucho más sencillo".