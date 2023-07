Así hablaba Laporta de Joao Félix: "Me gusta muchísimo"

El presidente azulgrana reconoció en una entrevista hace meses su amor por el talentoso jugador portugués Joao Félix se ha ofrecido al FC Barcelona tras declarar que le encantaría jugar en el club azulgrana

Joao Félix ha hecho estallar el mercado con unas declaraciones al periodista Fabrizio Romano donde reconocía que su sueño era jugar en el FC Barcelona. Las palabras del talentoso jugador portugués del Atlético de Madrid han hecho que vuelva a aperecer en la agenda azulgrana de manera sorprendente.

La relación entre Joao Félix y el FC Barcelona viene de lejos. El equipo azulgrana intentó el fichaje del jugador cuando el Atlético de Madrid buscaba traer de vuelta a Antoine Griezmann. El Barça ofreció un truque con el mediapunta portugués, aunque los rojiblancos no accedieron por aquel entonces ya que consideraban a Joao Félix intocable... una situación completamente distinta a la que sucede ahora.

Las declaraciones sorprendentes de Joao han abierto las puertas a una posible llegada a Barcelona: "Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me gustaría unirme al Barça. Ha sido mi sueño desde pequeño. Si sucede, si puedo fichar por el Barça, será un sueño hecho realidad", reconocía el jugador.

🗣️ "Joao Félix me gusta muchísimo"



Las palabras de Joan Laporta a @rac1 reconociendo su amor por el portugués #DAZNTransfer ↗️ pic.twitter.com/yEewVaj9Gm — DAZN España (@DAZN_ES) 19 de julio de 2023

Joan Laporta nunca ha ocultado su amor por el jugador. De hecho, en una entrevista en marzo del año pasado, el propio presidente reconocía que el mediapunta era un jugador de su agrado: "A mí Joao Félix me gusta muchísimo, si te tengo que decir como aficionado. Pero no de ahora... y lo sabe su representante. Espero que el Atleti no se enfade por esto, pero también se lo ha dicho a ellos. Es un gran jugador". Una historia de amor que podría culminar en un posible fichaje del portugués por el Barça este mismo verano.