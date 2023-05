¿Por qué se habla menos de Jutglà? Así ha evolucionado su temporada en el Brujas

Los números del exazulgana se fueron estabilizando tras un arranque de temporada donde le entraba todo Sin haber acabado la temporada, el delantero suma 15 goles y 8 asistencias en 44 partidos

Ferran Jutglà se convirtió en los primeros meses de la temporada en uno de los jugadores de moda en Europa con sus goles. Su historia tenía muchos ingredientes para llenar titulares. Para empezar era un jugador que había dejado escapar el Barça, que prefirió hacer caja con él ( cinco millones y un diez por ciento de una futura venta), que hacerle un hueco en la plantilla.

Ser señalado como una de las grandes revelaciones, también en la Champions donde dejó su huella, invitaba al debate sobre si el Barça no se había equivocado. Jutglà, un jugador al que dejaron marchar Espanyol y Barça, en la aventura exótica del Brujas. Tal era la fiebre por Jutglà el pasado mes de octubre, que el Atlético recibió infinidad de peticiones de ojeadores que querían ver en acción al delantero en el duelo de Champions League en el Metropolitano.

El 3 de octubre Jutglà sumaba seis goles y 9 asistencias en el campeonato nacional y otra diana en Liga de Campeones. Unas cifras que sorprendieron a algunos pero no al futbolista que se preparó a consciencia. "Tenía que mentalizarme y prepararme todo eso, estar positivo y aventurarme a que yo daría lo mejor de mí y que me ayudarían, como ha hecho el club, y ha salido todo muy bien".

El exdelantero del Barcelona, principal amenaza para el Atlético de Madrid mañana en Bélgica. | Perform

Las cifras espectaculares del arranque de curso se fueron estabilizando con los meses. No es que Jutglà perdiera su protagonismo en el once, es que los goles dejaron de entrar con tanta facilidad. La temporada del Brujas aún no ha terminado (se encuentra luchando en los play-offs por una plaza en la Champions tras acabar la temporada regular cuarto) y Jutglà suma 15 goles y 8 asistencias en 44 partidos. El delantero terminó la temporada regular con un hat-trick la temporada regular pero todavía no se ha estrenado en los play-offs. En el último partido además no participó por culpa de una pubalgia.

El delantero tiene contrato con los belgas pero, desde hace meses, se habla de la posibilidad de que salga traspaso y llegue otro azulgrana: el delantero del filial, Víctor Barberá.