"No había razón para cambiar a Tek por Ter Stegen"

Uno de los grandes cambios y también de los grandes éxitos del Barça esta última temporada ha sido la preparación física. De ello, ha habido un claro responsable, Julio Tous, fichado por el club junto a su equipo y puesto a la disposición de Hansi Flick, con quien se ha entendido a la perfección.

Ya de vacaciones, Tous ha concedido una entrevista a 'Flashcore' en la que ha hablado de diversos temas. Entre ellos, la recuperación de Marc-André Ter Stegen, que ahora está en boca de todos por la llegada de Joan Garcia y su posible salida, y la decisión de Flick de mantener en la portería a Szczesny.

"Cuando hay un jugador que lleva tanto tiempo fuera, todo el mundo quiere que vuelva pronto y el primero él. Entonces, se intenta forzar todo lo que se pueda. Lo que ocurrió es que había un portero que se había consolidado. Y al final, se toma la decisión que tomó el míster y todo el staff lo que hace es mostrar los datos que sean necesarios para apoyar o no. Este año se ha dado la circunstancia de que Tek, cuando ha salido como portero titular, el equipo, como decía el míster, no había perdido. No había razón para cambiarlo. Fue una decisión muy delicada, pero bastante lógica", ha dicho Tous.

El máximo responsable de la preparación física azulgrana también habla de quien es la gran estrella del equipo con solo 17 años, Lamine Yamal. Ve muy maduro para su edad al de Rocafonda. "Este chico tiene también esa parte que es excepcional, que sorprende a cualquiera. Creo que el Barça y La Masía han hecho un trabajo increíble a nivel de educación".

Tous también agradece a Flick las facilidades para trabajar y elogia la manera como el alemán ha logrado unir a sus colaboradores más estrechos que trajo de Alemania con los miembros del staff del club. "Hay dos vías que se entrecruzan, lo que ya existía en Barcelona y en el Barça y un cuerpo técnico liderado por Flick, que viene con unas ideas de Alemania, que crean una sinergia fantástica. Para mí sería lo más reseñable esta temporada", ha explicado.

Además, el máximo responsable de la preparación física del Barça habla del Mundial de Clubs, que puede tener consecuencia para los participantes en la próxima temporada. "Nosotros no competimos, por suerte, por la protección de la salud de los jugadores. A todo el mundo le gustaría ganar el Mundial de Clubs y sería idóneo, pero desde el punto de vista de la prevención es un problema. Los participantes tendrán que hilar muy fino en las pocas semanas que tengan de descanso para que el jugador resetee mentalmente y regenere a nivel físico", cree Tous.