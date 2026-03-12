Haaland, un foco electoral que se quedó sin luz

Erling Haaland no tuvo su noche en el Santiago Bernabéu. Justamente el día que SPORT desveló el encuentro entre emisarios del candidato Víctor Font con los responsables del Manchester City, Ferran Soriano y Hugo Viana, el noruego estuvo superado por una noche de Champions desastrosa para los 'blues'.

Según las estadísticas oficiales de la UEFA, Haaland solo intentó siete pases durante el partido, completando únicamente 2 de ellos y fallando 5, lo que supone un 40 por ciento de acierto. Ningún otro jugador de campo de ambos conjuntos tuvo unos registros tan bajos para un futbolista que ni tan siquiera tiró a puerta.

La UEFA solo le contabiliza una falta en contra y ningún disparo ya sea fuera o entre los tres palos. Eso, con una defensa del Real Madrid que no estaba atravesando por su mejor momento con Rüdiger y un Huijsen muy cuestionado en el centro de la zaga.

Naufragio total

Haaland no destacó ni por su olfato de gol ni por su fortaleza física. El Manchester City lanzó 10 saques de esquina gracias a la profundidad de sus extremos, en especial Doku, y el ex del Dortmund no fue capaz de cabecear ninguno de ellos.

Su encuentro fue tan desesperante que fue sustituido en la recta final, a pesar de que el City necesitaba goles para llegar al Etihad con un resultado algo más esperanzador. El 3-0 de la ida lo deja contra las cuerdas y con un pie y medio fuera de Europa.

Haaland fue cambiado por Omar Marmoush a falta de ocho minutos para el final y el egipcio, como mínimo, remate en una ocasión a portería, además de forzar una falta. Se le vieron más cosas que a un Haaland que estuvo desaparecido por completo.

Haaland, en una de sus pocas intervenciones en el partido del Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su encuentro en el Bernabéu fue un auténtico bajón para el barcelonismo, que está soñando con tener a un '9' de garantías para relevar a Robert Lewandowski. El polaco, de 37 años, necesita más pronto que tarde un recambio y Haaland no tumbó la puerta en un partido muy esperado para los culés. Siempre queda la vuelta para vengarse y tiene capacidad de hacerlo, más allá de que fuera borrado por el equipo blanco en la ida.

Grandes nombres

Haaland es uno de los nombres que han sonado en la campaña electoral del FC Barcelona, junto con el de Harry Kane, deslizado por el precandidato Xavi Vilajoana. También ha sobrevolado el de Julián Álvarez. La necesidad de un '9' parece imperiosa, aunque en caso de ganar Joan Laporta ya ha asegurado que intentaría renovar a Lewandowski por una temporada más. El polaco no estuvo nada bien en Newcastle, pero el mercado de arietes de garantías está muy caro y con pocas alternativas.

Harry Kane es el gran goleador del Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

En casa tampoco hay una solución que puede servir a corto plazo. El Barça Atlètic, por ejemplo, se ha tenido que reforzar en el mercado de invierno con Joaquín Delgado, de 24 años procedente del Oviedo, para intentar ganar en poder goleador. Más a largo plazo, el juvenil Hamza Abdelkarim parece una opción interesante, pero a sus 18 años aún tiene que formarse en el equipo juvenil y está verde para pensar en un recambio para la próxima temporada.

Los deberes en el mercado están claros. Un nuevo delantero centro debe llegar o esperar que Lewandowski sea capaz de revertir la actual situación. Ferran Torres también debería sentarse con el club para ampliar su contrato, que termina en 2027, para contar con más de una pieza para jugar en la posición de '9'.