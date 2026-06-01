Gvardiol no cierra la puerta al Barça: "Ya veremos qué pasa después del Mundial"

A pesar de que el FC Barcelona ha empezado el mercado de fichajes centrándose en reforzar la parcela ofensiva, la gran prioridad del verano, los rumores sobre posibles fichajes del club blaugrana incluyen todas las posiciones. Especialmente la demarcación de central. Y eso que Christensen renovará, que Ronald Araujo no se plantea una salida y que Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric Garcia ofrecen máximas garantías a Hansi Flick y su cuerpo técnico.

Uno de los nombres que se vinculó al Barça la semana pasada fue el de Josko Gvardiol. El futbolista croata de 24 años, con contrato en el Manchester City hasta el 30 de junio de 2028, esto es, por dos temporadas más, irrumpió como futurible culé para el perfil zurdo del eje de la zaga o el lateral izquierdo en caso de necesidad. Según 'El Partidazo de COPE', el Barça está atento a la situación del defensa en el Etihad Stadium.

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También lo está el Real Madrid después de que el diario 'AS' informara hace unas semanas que los agentes de Gvardiol, en busca de destinos ante la posibilidad de que el Manchester CIty opte por traspasarlo para hacer caja, contactaran con la entidad merengue. El conjunto blanco sí que tiene previsto acometer alguna incorporación para la retaguardia y, tras el adiós de David Alaba, Josko podría ser un buen relevo.

Gvardiol ha comparecido ante los medios de comunicación en la concentración de la selección croata previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, como no podría ser de otra forma, ha sido preguntado por todas estas informaciones. El jugador ha dejado claro que está "feliz" en el City, pero también se ha mostrado abierto a cambiar de aires.

"Estoy feliz, pero ya veremos qué pasa"

"Todos hemos visto los distintos rumores que llegan de todas partes. Estoy feliz en el Manchester City, tengo todo lo que necesito. Antes de la lesión jugué todos los partidos y casi todos los minutos. Después del Mundial de Clubes ya veremos qué pasa", ha declarado el central.

También ha sido preguntado por el punto final de la etapa de Pep Guardiola en el banquillo 'citizen': "Desgraciadamente, decidió que su etapa llegaría a su fin. Desde que llegó, todos hemos visto cuántos títulos ganó. Aprendimos muchísimo. Todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él se convirtieron en mejores jugadores y mejores personas. Estoy seguro de que el Manchester City elegirá al entrenador adecuado y continuará donde lo dejamos".

Tal como ha explicado él mismo, esta temporada el zaguero croata ha sufrido una fractura de tibia que le ha apartado cuatro meses de los terrenos de juego. La temporada 2025/26 solo ha podido jugar 25 partidos (dos goles y cinco asistencias), pero al menos ha podido participar en las últimas jornadas para llegar en condiciones al Mundial.

De momento, Gvardiol está centrado en la Copa del Mundo y no piensa más allá de la misma, pero si algo ha demostrado con sus declaraciones es que, a nivel de clubes, le gustaría continuar en el City... y también estaría abierto a escuchar otras propuestas en caso de que su renovación con el conjunto inglés se encalle.