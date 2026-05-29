Guti se sincera con Casillas: "El Barcelona es el equipo más atractivo de ver"

José María Gutiérrez Hernández, conocido como Guti, fue el protagonista del último episodio de 'Bajo los Palos by Flexicar', el pódcast presentado por Iker Casillas. El exfutbolista del Real Madrid repasó varios momentos de su carrera y dejó algunas reflexiones sinceras sobre el fútbol actual.

En uno de los momentos de la entrevista, el excentrocampista habló sobre cómo cree que habría cambiado la percepción de su carrera si hubiera jugado en otro equipo: "Por ejemplo, si hubiera nacido o si hubiera estado 15 años en el Barcelona, a lo mejor se hubiera hablado de Guti de otra forma".

El exfutbolista también explicó que, en su opinión, el Barcelona históricamente ha dado más valor al jugador de cantera: "Creo que el Barcelona está más en sintonía de lo que puede ser una cantera".

La conversación dejó además uno de los momentos más comentados cuando Casillas le preguntó directamente si era "anticulé y antiatletista". Guti respondió entre risas y sin rodeos: "Sí, claro, mucho".

Sobre el nivel de los equipos españoles, el madrileño reconoció que el Barcelona es el conjunto que más le atrae a nivel futbolístico: "Yo creo que al final Barcelona es el más atractivo de ver".

También analizó el crecimiento del Atlético de Madrid en los últimos años: "Creo que es un equipo que quiere, pero que muchas veces le cuesta. Competir una Liga durante un año contra Madrid o Barcelona le cuesta muchísimo. Aunque con la llegada del Cholo, competir directamente con estos equipos se le está dando cada vez mejor", afirmó.

Guti también habló sobre el fútbol femenino y reconoció que sigue algunos partidos de vez en cuando. "Me parece que están intentando darle visibilidad", explicó, aunque cree que la superioridad del Barça resta emoción a la competición: "El Barcelona está muy por encima de los demás y yo creo que eso le quita mucha emoción a la Liga".

El excentrocampista aseguró que no se ve entrenando a un equipo femenino y confesó que llegó a rechazar la posibilidad de dirigir al Real Madrid: "Tuve la oportunidad y dije que no. No me veo".