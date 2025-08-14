Guti se olvida del Barça y da al Madrid como favorito para la Liga

La temporada 2015-2026 está punto de arrancar. Este viernes el Girona y el Rayo Vallecano darán el pistoletazo de salida a la nueva edición de la Liga. Por su parte, el Barça lo hará el sábado, mientras que el Real Madrid no jugará hasta el martes. En este sentido, cuatro de los exfutbolistas que están colaborando en DAZN han hecho sus predicciones para el nuevo curso, donde parece ser que se han olvidado del conjunto azulgrana pese a ser los actuales campeones del campeonato.

El Barcelona se hizo con el título la pasada campaña a falta de dos jornadas para el final. La clasificación acabó con los de Hansi Flick como primeros a cuatro puntos de los blancos y a 12 del Atlético de Madrid, en una Liga que sufrió varios cambios de liderato a lo largo de los meses. No obstante, el gran nivel mostrado por los blaugranas se impuso por encima del resto y se hicieron con el galardón, un hecho inesperado para muchos, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes.

Ahora, a horas de que empiece de nuevo la competición, Sami Khedira, José María Gutiérrez ‘Guti’, Juanfran y Fernando Meira han compartido sus opiniones sobre qué equipo ganará cada liga, así como qué jugadores se harán con el trofeo al máximo goleador y el MVP de cada torneo.

Una Liga muy blanca

Tanto los dos exfutbolistas del Madrid como Meira coinciden en la mayoría de sus predicciones sobre el torneo nacional. Para ellos, los de Xabi Alonso serán campeones de Liga y Kylian Mbappé será el máximo goleador del campeonato.

En el caso del MVP la decisión está dividida. El alemán y el portugués creen que Lamine Yamal será el jugador más diferencial del curso, mientras que Guti apuesta por Arda Güler, quien debería tener más protagonismo en esta nueva etapa de los blancos.

Por otro lado, los elegidos de Juanfran no coinciden con sus otros tres compañeros. El exjugador colchonero confía en el Atlético de Madrid para hacerse con la primera posición de la clasificación y alzar el título liguero. Además, cree que Julián Álvarez será el mejor jugador y Robert Lewandowski el pichichi, algo que el polaco ya estuvo a punto de conseguir la temporada pasada.