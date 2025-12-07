Guti: “Mbappé está más cerca que Lamine de alcanzar a Messi, Cristiano y Maradona”

Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de los mejores futbolistas que dominan actualmente el panorama futbolístico. Los delanteros del Real Madrid y de FC Barcelona son claros candidatos a ganar el Balón de Oro en las siguientes ediciones del máximo galardón que puede conseguir un jugador de fútbol. Ahora bien, ¿alcanzarán el nivel de las grandes estrellas de la historia futbolística?

"A Cristiano no le va a superar nadie. Es un jugador que ha marcado una época en el Real Madrid y en el fútbol por su continuidad. Eso es lo más importante para cualquier jugador que quiera desbancar a Cristiano y a Messi, que les pongo a la misma altura. No vale hacer diez partidos buenos y cuando es el importante no estar. Ellos dos aparecían siempre. Ese es el reto que tienen Mbappé, Lamine o cualquier otro que se quiera acercar a ellos", explicó Guti en una entrevista concedida a 'As'.

Preguntado por las declaraciones del seleccionador español, Luis de la Fuente, en las que afirmó que Lamine Yamal puede ser como Messi, Cristiano o Maradona, Guti respondió: "Le veo un grandísimo jugador y como un potencial Balón de Oro, pero me estás hablando de tres jugadores que son los mejores del mundo. Maradona ganó el Mundial de México sin tener una gran selección y Messi y Cristiano por meter 50 goles durante diez años. Eso va a ser muy difícil que lo logre cualquiera. Veo más cerca de conseguirlo a Kylian que a Lamine".

El momento del Real Madrid

El mes de noviembre del conjunto blanco fue algo complicado por malas sensaciones y pobres resultados, en LaLiga y en la Champions League. Guti consideró que lo que le falta al Real Madrid es continuidad y mantiene su confianza en el criticado Xabi Alonso: "Conociendo a Florentino, cuando apuesta por un entrenador lo hace hasta el final. Por lo menos en el 90% de las veces. Creo que Xabi es un grandísimo entrenador al que hay que darle tiempo. Venimos de un año malo y está haciendo las cosas bien. Hay que darle tranquilidad. Se está hablando excesivamente mal de él cuando es un grandísimo entrenador. Lo ha demostrado en el Leverkusen y lo va a demostrar en el Real Madrid", apuntó en la citada entrevista.

Ahora bien, el FC Barcelona es el líder de la clasificación por delante del Madrid, el Villarreal y el Atlético. Guti diferencia a los blaugranas, blancos y colchoneros del resto de candidatos: "Les veo al mismo nivel a los tres. El que sea más regular se va a llevar LaLiga. Yo quiero que se lo lleve el Madrid todo, pero la Champions la veo complicada. No solo para el Real Madrid, sino también para el Barcelona y el Atlético. Hay grandísimos equipos. El City va a volver, el Arsenal es un equipazo, el Liverpool lo hace bien en grandes partidos como contra el Madrid, el PSG, Bayern… Va a estar complicada para todos. LaLiga se la va a llevar el Madrid y la Copa espero que también", zanjó.