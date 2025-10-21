Guti calienta el Clásico tras comparar a Arda Güler con Pedri y las redes estallan: "Eso se llama barrer para casa"

Semana de Clásico y ya se empieza a notar, aunque FC Barcelona y Real Madrid deberán disputar antes sus compromisos de Champions League. El equipo de Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu por sanción, se enfrentará al Olympiacos, mientras que el conjunto de Xabi Alonso recibirá a la Juventus en el feudo blanco.

La cuenta oficial de LaLiga ha grabado un vídeo con José María Gutiérrez Hernández, más conocido como 'Guti', para desafiarlo a elegir entre dos de las grandes promesas de cada equipo: Pedri y Arda Güler. Las respuestas del exjugador del Real Madrid en el 'test' están en boca de todos.

La primera elección fue sobre quién tiene más velocidad, y Guti no dudó ni un segundo: el turco. En cuanto al regate, lo tiene claro: el jugador del Real Madrid. Respecto al disparo, el exentrenador del Almería se decanta, de nuevo, por Güler.

Arda Guler, disputando un partido con el Real Madrid / AFP7

A pesar de que Pedri ha experimentado una notable transformación física, Guti vuelve a inclinarse hacia su lado y se queda con Güler en cuanto al aspecto físico. En el pase, muestra más dudas y decide no mojarse, dejando la elección en empate.

La fuerza se la concede a Pedri, mientras que la inteligencia la ve pareja en ambos. Con la mentalidad, se decanta por el jugador del FC Barcelona.

En la pregunta decisiva:"¿Con quién te quedas?". El colaborador de 'El Chiringuito' siempre priorizaría al mediocentro turco antes que al canario, algo que no terminan de creerse los usuarios en redes sociales.

Las redes no dan crédito con la opinión del ex del Real Madrid: "Arda Güler antes que Pedri, madridismo en todo su esplendor", "Güler me parece un proyecto de jugador espectacular y puede llegar a crack... Pero Pedri ya lo es y sigue siendo jovencísimo. Eso se llama barrer para casa", "No se podía saber..." o "Es de las cosas más vergonzosas que he tenido que ver".