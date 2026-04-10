Gustavo Alberto, el socio del Barça que vive al lado del Bernabéu: "En mi colegio de Venezuela se jugaba con los colores blaugrana"

El Barça se vive en todo el mundo. Es un sentimiento indescriptible, capaz de llenar hogares de alegría, teñir calles de azulgrana y sembrar en la mente de miles de niños el sueño de ser como sus ídolos. Porque la pasión por estos colores no entiende de fronteras ni se limita a Barcelona, es un sentimiento global, profunda y generacional.

A lo largo de su historia, el FC Barcelona ha construido una masa social que trasciende continentes, convirtiéndose en uno de los clubes con más aficionados del planeta. Su identidad ha conectado con millones de personas que ven en el Barça algo más que fútbol.

En Sudamérica, esa conexión ha sido especialmente fuerte. Figuras como Leo Messi, Neymar, Ronaldinho o Romário no solo marcaron una época en el club, sino que dejaron un vínculo emocional en todas las generaciones. En Venezuela, esa ‘fiebre azulgrana’ también ha dejado huella. A miles de kilómetros del Spotify Camp Nou, en Caracas, concretamente en el Colegio San Agustín de El Paraíso, comenzó la historia de Gustavo Alberto. Allí, entre partidos escolares vestidos de azulgrana, nació una pasión que marcaría su vida.

“Mi pasión por el Barça nace desde mi colegio. Estudié en San Agustín del Paraíso. Se jugaba con los colores blaugrana en Venezuela, y me enamoré de un jugador que me encantaba, que era Romário. De siempre del Barça. Tenía 10-11 años”, recuerda Gustavo en declaraciones a SPORT.

El socio explica que, en el equipo de su colegio, los colores de la camiseta son el azul y el grana, lo que le recordaba constantemente al Barça.

Cruzó el charco por el Barça

Con el paso de los años, aquella pasión infantil se convirtió en una decisión de vida. Hace 14 años se mudó a España en busca de nuevas oportunidades, aunque el destino quiso que acabara en Madrid, a escasos metros del estadio del eterno rival, el Santiago Bernabéu. Una ubicación que, lejos de cambiar su sentimiento, lo reforzó aún más.

Socio del Barça desde 2016, con el número 132344, Gustavo vive su barcelonismo con orgullo en territorio rival. “Vivo en Madrid desde hace 14 años. Del Barça siempre, luchando contra el Madrid desde lejos. Mi vecindario es 95% del Madrid, 4% del Atleti y los ‘raros’ como yo, que soy del Barça”, explica entre risas, dejando ver que vive rodeado, lógicamente, de propietarios de equipos madrileños.

Colegio 'San Agustín El paraíso', en Venezuela / SPORT.es

Todavía guarda el 'ticket' del día del PSG

Entre sus recuerdos más preciados guarda una entrada histórica: la del inolvidable 6-1 al PSG. “Vine aquí y lo viví en directo. Hubo gente que se fue del campo, pero yo me quedé”. También revive noches icónicas como el 2-6 en el Bernabéu, aunque reconoce que no todo han sido alegrías: “Mi peor momento es Anfield. Fue muy duro. Nos meten el primero, entran los nervios y a partir de ahí, todo fue mal”.

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Pese a los altibajos, su mensaje final no cambia. Es el mismo que comparten millones de culés alrededor del mundo, desde Barcelona hasta Caracas: “Siempre Barça. Siempre hay que creer. Vamos a por todas”, dice ante la cámara de SPORT, antes de adentrarse al campo a vivir el Barça-Atlético de Madrid de Champions.