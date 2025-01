Gündogan será un culé más "desde la distancia" en el clásico

Ilkay Gündogan solo estuvo una temporada en el FC Barcelona, pero fue un año muy especial. Desde entonces, el jugador del Manchester City ha mantenido su sentimiento barcelonista, como refleja en declaraciones a 'TRS', donde muestra la admiración y cariño que tiene hacia el club.

Gündogan recordó que "vi el último Clásico, donde el Barça ganó 0-4. Es uno de los partidos más importantes del fútbol que se pueden ver y lo seguiré viendo desde la distancia".

El alemán tuvo la ocasión de marcar en su primer partido de la máxima, si bien no pudo evitar la derrota final. El futbolista relata que "fue una sensación increíble marcar en mi primer clásico. Ojalá hubiéramos ganado el partido, lo perdimos de una forma totalmente innecesaria. Esa fue la parte frustrante".

El papel de La Masia

Una de las cosas que más le impactó de su paso por el Barça fue su fútbol base, como así destaca: "Creo que hay algo muy especial en La Masia. La forma en la que estos chicos crecen y aprenden... Si nos fijamos en la historia del Barcelona, veremos que siempre ha tenido muchos jugadores de la cantera junto con jugadores más experimentados. Esa mezcla es lo que hace que el Barcelona sea especial".

En especial, Gündogan quedó impactado con las prestaciones de Pau Cubarsí cuando empezó a asomar la cabeza en el primer equipo. "Antes de debutar con Cubarsí lo vi entrenar y sabía que tenía mucho talento. Me sorprendió, pensé que tenía 20 o 21 años. El ayudante de Xavi me dijo que tenía 17 y me quedé en shock", afirmó.

La 'espantada' de Lamine

También contó una anécdota, como la ausencia de Lamine durante unos minutos en un partido de la Champions League: "La temporada pasada, contra el Oporto, hubo un momento del partido en el que nos sentimos acorralados. Parecía que teníamos un hombre menos en el campo. Más tarde me di cuenta de que realmente era así. Lamine había ido al baño durante el partido y el cuerpo técnico no lo sustituyó".

Su tono en la entrevista siempre es elogioso hacia el FC Barcelona y su gran pena es no haber podido ganar ningún título con la camiseta azulgrana.