Gündogan, salida inminente hacia el Manchester City

La salida de Gündogan en el Manchester City es inminente. Todo parecía indicar que el alemán seguiría en el Barça con Hansi Flick, pero finalmente saldrá del club. El futbolista alemán, que no fue convocado para el primer partido de Liga tras pedir su salida del club, prioriza el regreso al equipo 'cityzen'. Este lunes, Gündogan mantuvo conversaciones con el City y llamó personalmente a Guardiola para pedir que aceleren por su fichaje. El técnico catalán, según informa RAC1, ha dado el visto bueno y todo apunta a que la operación finalmente se producirá en los próximos días. Tal y como avanzábamos desde SPORT, el jugador habló con el club para pedir su salida tras una decisión bien meditada.

El Barça le facilitará su salida

El Barça le facilitará la salida a Gundogan. Su salida sería bien vista para liberar masa salarial y Gündogan podría recibir la carta de libertad y marcharse libremente a Manchester. Hansi Flick contaba plenamente con él, pero ha decidido no oponerse a su decisión. "Hablamos de todo, pero lo que nos dijimos queda entre nosotros. Tengo el 'feeling' de que se quedará", aseguró en la rueda de prensa posterior al triunfo en Mestalla cuestionado sobre el futuro del '22'.

Gündogan quiere acabar su etapa en el Barça como un señor y su actitud positiva hacia el equipo no cambiará. Ya lanzó un mensaje en las redes sociales de alegría por la victoria del FC Barcelona en Valencia y su salida será cordial.

Gündogan quiere tener minutos asegurados

El alemán fue el jugador que disputó más partidos la pasada campaña, con 51, y también acumuló más minutos, 4.180. El jugador brilló en especial en el tramo final del pasado ejercicio y acabó con buenos números: 5 goles y 14 asistencias. Además de los datos estadísticos, transmitió la sensación de que era un líder en el campo y capaz de marcar la diferencia en la zona de tres cuartos. Sin embargo, el escenario de esta temporada se presenta muy distinto.

El centrocampista llegó al FC Barcelona como capitán del City y de la selección alemana. Su peso en el mundo del fútbol es indiscutible, pero a sus 33 años ha observado algunos movimientos en el club blaugrana que le causaron cierta incertidumbre. La llegada de otro mediocampista como Dani Olmo ha terminado de convencer a Gundogan para marcharse. El alemán ha visto como el club blaugrana ha fichado a un futbolista para su mejor posición y Flick no puede asegurarle la misma cantidad de minutos que le dio Xavi la pasada temporada. El ex del Manchester City y ya de la selección alemana es un gran profesional y no quiere ser un problema para nadie ni en el plano deportivo ni económico. El jugador ha percibido que el FC Barcelona le facilitaría una salida con el objetivo de liberarse de su alto salario.

En el City, Pep Guardiola le asegura minutos y Gundogan vería con buenos ojos volver al equipo donde lo ganó todo y permaneció durante siete años. El jugador espera resolver la operación en las próximas horas.