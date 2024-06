Gündogan: "Jugar bien es también saber dónde juegas"

Gündogan siempre habla claro, tanto que, a veces, da la sensación de que esté pasando facturas. Nada más lejos de la realidad, simplemente expone su opinión. Esa forma de ser le generó esta pasada temporada algún problema, como cuando reflexionó públicamente sobre el error cometido por Araujo en la vuelta de semifinales de cuartos de la Champions ante el PSG. Ilkay ha vuelto a ser directo en una entrevista concedida a 'The Athletics' durante la Eurocopa que se está celebrando en su país, de cuya selección de fútbol es capitán desde que así lo decidiera Hansi Flick, con quien se reencontrará en el Barça.

De hecho, Gündogan sigue tan al pie de la letra su filosofía que también espera que la gente se dirija a él de la misma manera: "Me gusta estar al frente del equipo y si el entrenador me dice 'mira, Gundo, lo hiciste mal', quiero mejorar, así que gracias por hacérmelo saber", asegura antes de añadir que "si es frente a mis compañeros de equipo, aún mejor, para que vean lo que todos tenemos que hacer". Eso sí, se considera "muy tolerante. Todos son muy diferentes y me encanta. Estoy lejos de decir que todos tienen que pensar como yo, porque estoy lejos de ser perfecto, pero si no eres honesto, tu progreso se estancará. Es la única manera de seguir mejorando", entiende.

Cuestionado por su temporada en el Barça, mantiene su receta y asegura que "con el Barcelona he jugado donde me necesitaban, así que ha sido un poco complicado, con muchos cambios de posición. He necesitado adaptarme constantemente. A veces jugar bien también es saber en qué posición juegas, quién juega a tu alrededor y sentirte cómodo con ello".

Lamine Yamal, en el partido de España ante Albania / Pablo García / RFEF

La locura Lamine Yamal

En lo positivo, se queda con la explosión de Lamine Yamal: "Sólo tiene 16 años, pero es una locura. Simplemente una locura. La confianza con la que juega lo hace parecer muy normal… pero rendir al máximo nivel durante todo el año y llegar a la Eurocopa siendo un jugador clave no es normal a esa edad". Además, destaca del de Mataró que "es muy humilde, viene de una familia humilde. Es un tipo muy agradable. No podría elogiarlo más. Deseo que se mantenga sano y llegue a lo más alto del fútbol mundial, porque ese es su potencial".

Hablando sobre Alemania, reconoce que se siente muy cómodo, sobre todo por estar al lado de Toni Kroos: "Llevo mucho tiempo jugando para Alemania sin pensar demasiado, ne siento muy cómodo en el campo con mis compañeros y en mi posición. Sobre todo jugando con Toni porque tengo la libertad de estar más arriba y esperar porque sabes que el balón en algún momento va a llegar. Sólo un puñado de jugadores en el fútbol mundial tienen su calidad y tranquilidad con el balón. Él lee el juego, nos da equilibrio con y sin balón. Sin Toni, podrías empezar a impacientarte y ahora sé que el balón llegará, sólo necesito estar preparado".