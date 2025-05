Gündogan explica por qué se marchó del Barça

Ilkay Gündogan solo estuvo una temporada en el FC Barcelona. Después de una campaña notable, la 2023-24, en la que fue intocable para Xavi Hernández, el jugador decidió dar un paso al lado y volver al Manchester City. Sus motivos fueron revelados en unas declaraciones recogidas por el diario alemán 'Bild'.

Gündogan explica a que "siempre soñé con jugar en el Barça, y lo he cumplido. Tuve una conversación con Xavi Hernández sobre mi futuro en abril de 2024. Por cierto, creo que Xavi es un buen entrenador; jugamos bien juntos con él, solo el Real Madrid fue demasiado fuerte".·

El internacional alemán quiso palpar el pensamiento del FC Barcelona de su rol en el equipo cuando "originalmente me contrataron como un jugador que aportaría su experiencia al equipo y al club".

Gündogan reflexionó y "al final, pensé que era mejor irme; incluso en el club, percibí que, a pesar de lo que consideraba una temporada muy decente, estaban a favor, principalmente por razones económicas. Y soy de los que no se van a quedar por el contrato para causarle problemas a nadie".

Sintonía con Hansi Flick

Su relación con Hansi Flick era muy buena y, en este sentido, recalcó que "Hansi y yo siempre nos hemos llevado muy bien, y después de las vacaciones, me sentí motivado para volver a jugar con él. Esperaba un intercambio intenso. Pero no fue así".

Gündogan se percató de que "el club, al parecer, tenía otros planes. No se concretó mucho. Hansi, por ejemplo, me contactó el día de mi cumpleaños. Me alegró mucho. Lo felicito sinceramente a él y al club por su éxito actual".

La clave final estuvo en un encuentro familiar en el que "mi esposa Sara tuvo una idea. Dijo medio en broma, medio en serio: "¡Llama a Pep!". Lo hice al día siguiente. Pep dijo inmediatamente: "Me encantaría".

Las negociaciones fueron rápidas entre los clubs y "esa es la historia completa. Y ahora todo está bien como está. Me siento increíblemente cómodo aquí en Manchester y confío en que tarde o temprano volveremos al nivel de los mejores equipos".