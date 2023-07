Gündogan: "Disfruté mucho viendo al Bernabéu aplaudiendo a Ronaldinho"

El alemán explica a SPORT que siempre ha sido un apasionado del juego del Barça Confiesa que estuvo cerca de convertirse en azulgrana dos veces antes

Ilkay Gündogan llega al FC Barcelona a sus 32 años, quizá tarde. Lo pudo hacer un par de veces con anterioridad, pero nunca se pudo concretar. A la tercera va la vencida para un jugador que siempre ha sentido pasión y admiración por el club azulgrana y por su juego.

Hace unos años pudo fichar por el Barcelona. ¿Qué pasó entonces?

Estuve cerca un par de veces. Lo he dicho antes, era un honor para mí unirme al Barça, pero por diferentes motivos no se concretó y se tomaron diferentes decisiones que hicieron que no haya podido pasar hasta ahora. A veces dicen que las buenas cosas llevan tiempo y hasta este verano no ha pasado.

Ya se ve que siempre ha seguido al Barcelona. ¿Qué recuerdos tiene del Barça cuando usted era más joven?

Tengo un momento grabado que nunca olvidaré, que es la actuación de Ronaldinho en el Bernabéu, donde incluso los aficionados del Real Madrid le aplaudieron. Disfruté mucho viendo aquello. No solo a Ronaldinho. A todo el Barça como equipo jugando ese día. Ese quizás es el momento más importante que recuerdo. Pero he visto muchos partidos en la Liga o en la Champions donde el medio campo de Busquets, Xavi e Iniesta, que para mi era el mejor del mundo, jugaba de forma increíble y crecí aprendiendo de ellos. Y claro, el Barça ha tenido el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, viéndolo jugar en los últimos 10-15 años es increíble.