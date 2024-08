Gündogan desvela las razones de su vuelta al City

Después de una temporada en el Barça, su vuelta al Manchester City se ha convertido en uno de los movimientos más inesperados del mercado. Ilkay Gündogan fue un jugador clave para Xavi Hernández pero el Barça le abrió la puerta de la salida y el veterano centrocampista alemán eligió volver al Manchester City. En una entrevista concedida al semanario Bild, 'Gundo' desvela sus razones para dejar el Barça y regresar a la Premier League.

"El hecho de que Pep fuera tan positivo desde el principio y me quisiera de vuelta fue suficiente". Así de fácil resume Gündogan la decisión de volver al Manchester City un año después de haber cambiado Manchester por Barcelona siendo el capitán del City y con la Champions bajo el brazo. El centrocampista internacional alemán de origen turco tenía claro donde ir en caso de cambiar de aires: "Tenía otras ofertas pero ninguna me interesaba, si me voy al Barça vuelvo al Manchester City, esto lo tenía claro".

Elegante con el Barça

Fino y elegante en el campo, Ilkay Gündogan ha tenido el buen gusto de no criticar a su antiguo club y las razones financieras del Barça que le han empujado a salir: "No creo que sea apropiado como jugador juzgar estas cosas en detalle". Ilkay añadió que "deseo de todo corazón que el Barça recupere la calma y con ella el éxito. Los aficionados se lo merecen".

Gundogan, durante la pretemporada / VALENTÍ ENRICH

Gundo quiso dejar claro en Bild que se alegra del inicio positivo de la era Flick: "Han empezado con victorias y cruzaré los dedos desde Manchester para que continúe así".

"Mantengo una buena relación con Flick"

Mucho se ha escrito sobre si el estilo de Hansi Flick y la presión intensa que pide a los jugadores podría ser una clave de su marcha. Gündogan desvela que mantiene una buena relación con Flick: "No tuve la sensación de que Hansi no me quisiera, hablo mucho de fútbol con él y mantenemos una buena relación".

Flick, junto a Gündogan esta pretemporada / Valentí Enrich

En este aspecto el germano añadió que "le estoy muy agradecido porque me nombró capitán de Alemania en un momento difícil".

Un regreso positivo

Cuando le insistieron en que profundizase en los motivos de su vuelta al City, Gündogan insistió que "todo sucedió muy deprisa y al final creo que encontramos una solución que funcionó para todas las partes".

Gündogan debutó con el City / AP

Sobre el apartamento que aún conserva en Manchester y la vecindad con Guardiola, Gündogan explicó que "todavía mantengo este piso y he vuelto allí. Me sentí muy cómodo durante cinco años y entonces es probable que vuelva a ser vecino de Pep" afirmó sonriendo.