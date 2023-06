Gündogan: "La decisión todavía no está tomada"

El centrocampista alemán asegura sobre su futuro que aún no hay nada "100% seguro" Eso sí, confirma que descartó su regreso a la Bundesliga y a su antiguo equipo, el Borussia Dortmund

En el FC Barcelona son moderadamente optimistas con poder cerrar el fichaje de Gündogan, una de las peticiones de Xavi Hernández para sumar talento al centro del campo azulgrana. Pero deberán tener un poco más de paciencia porque el futbolista todavía sigue meditando su futuro ante la presión del Manchester City por renovarle.

Su 'sí' definitivo al Barça podría estar muy cerca pero el alemán pide un poco más de tiempo. "Aún no hay decisión. Hay conversaciones entre bastidores, nada concreto o 100% seguro", ha afirmado hoy en rueda de prensa.

En el club azulgrana hay confianza en su contratación por el deseo de un cambio de aires de Gündogan y su familia y porque la propuesta que le han hecho llegar es muy buena. Le confirmaron los tres años de contrato fijos que pedía y en los últimos días el Barça le ha asegurado que no habrá problemas de inscripción, ya que su fichaje se avalaría personalmente por la directiva si hiciera falta.

Su fichaje es una gran oportunidad de mercado porque finaliza contrato el 30 de junio y llegaría con la carta de libertad. Su calidad es indiscutible y subiría sin dudarlo el nivel de la plantilla del Barça, que con la lesión de Pedri notó muchísima la falta de talento en la zona de creación.

Gündogan todavía no quiere soltar prenda sobre su decisión aunque hoy si que ha sido muy claro en las opciones sobre su destino. No pasan por volver a la Bundesliga. El Borussia Dortmund, por algunos momentos, soñó con un retorno a casa. "Hubo conversaciones entre Dortmund y mi representante, no me sorprendió que surgiera el rumor, pero no me planteo ahora mismo volver a la Bundesliga", ha comentado.

Las alternativas pasan por dar un giro a su vida y firmar por el Barça o seguir como capitán en el Manchester City, que día tras día, le mejora la primera oferta inicial de renovación aunque no llega a los tres años que le ofrecen en la Ciudad Condal.

Guardiola ha reconocido esta mañana que también presionan. "Ojalá se quede con nosotros. Quiero que le vaya bien y aún luchamos para que se quede con nosotros. Es un jugador que vamos a intentar retener, queremos que siga, haremos todo lo posible, pero sabemos que el Barça también lo quiere".

Xavi Hernández ha hablado en más de una ocasión con Gündogan y ya le ha explicado qué quiere de él y el rol que ocuparía en su Barça. Un papel totalmente de protagonista. "Si se lo llevan, se van a llevar un futbolista espectaular. Me consta que Xavi lo está llamando mucho. Si al final se decide por Barça, le diré a 'Gundo' te lo pasarás muy bien", ha reconocido Pep.

Unos días muy especiales

Mientras acaba de tomar una decisión, Gündogan disfruta de estos días. Primero por las celebraciones con su actual equipo, el Manchester City, con el que ha logrado un triplete histórico, y después por el compromiso amistoso que mañana jugará con Alemania ante Colombia en el Veltins Arena, en Gelsenkirchen.

Para él es especial jugar en esa ciudad porque es donde nació y empezó a patear un balón. También fue especial conseguir la Champions en Turquía la tierra de su padre.