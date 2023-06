Gundogan puede dar hoy un paso definitivo hacia el Barça

El alemán podría anunciar que se va del City si ganan la Champions Es improbable que verbalice su destino, aunque hay optimismo en el club blaugrana

El Barça va a estar muy pendiente de la final de Champions de esta noche entre Manchester City e Inter de Milán. Y no solo por el concurso de su extécnico, Pep Guardiola, sino porque uno de los futuribles, Ilkay Gundogan, puede dar un paso definitivo hacia el club blaugrana. El internacional alemán podría anunciar esta noche que no seguirá en el club inglés, aunque no verbalizará su destino.

Gundogan es una de las prioridades del Barça para la próxima temporada. El área de fútbol ha estado trabajando en esta operación desde el mes de enero y el club blaugrana tiene el OK verbal del jugador, que estaría encantado de residir en Barcelona e iniciar un nuevo ciclo deportivo. Pero todavía no hay nada firmado, entre otras cosas, por la dificultad que tendrá el Barça de inscribir a jugadores si no vende.

El internacional alemán y su entorno han estado negociando también con el Manchester City, que había presentado una nueva oferta de renovación. Pero no ha habido acuerdo. Arsenal, Borussia Dortmund y varios equipos de Arabia Saudí le han tentado aunque su prioridad sería el Barça siempre y cuando tenga la seguridad de que le podrán fichar.

En el caso de que el City gane la Champions, es probable que Gundogan sí defina su futuro con su actual club. Y todo indica que podría anunciar su marcha aprovechando la ocasión para despedirse por la puerta grande. Lo contrario sería una auténtica sorpresa. A partir de ahí, el Barça debe trabajar para firmarlo lo antes posible y se está en ello. La clave es que se produzcan salidas antes del 30 de junio porque, como Messi, Gundogan no va a esperar.