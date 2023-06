Gullit se queda a gusto con De Jong y Van Dijk: "No dan la talla cuando es necesario"

El centrocampista del Barça junto al central del Liverpool Virgil Van Dijk son el blanco de las críticas de la estrella neerlandesa tras el desastre de la 'Orange' en la Nations League Les acusa de falta de compromiso y liderazgo. Koeman también sale salpicado por el papel de Xavi Simons en estos partidos

Tras la disputa de la Final Four de la Nations League donde Países Bajos, como selección amfitriona, obtuvo la cuarta posición al perder 2-4 contra Croacia en semifinales y 2-3 ante Italia en el partido por el tercer puesto, son muchos los que han criticado al combinado naranja, su seleccionador Ronald Koeman y algunos de los jugadores por la imagen mostrada ante su público y Europa.

Uno de los que más a gusto se ha quedado con sus comentarios ha sido Ruud Gullit. La estrella neerlandesa, ganador del Balón de oro en 1987, la Eurocopa con la 'orange' en 1988 o dos copas de Europa con el Milan en 1989 y 1990 entre otros muchos títulos, ha reprochado a Frenkie De Jong y Virgil Van Dijk su falta de compromiso y liderazgo con la selección en estos partidos: ¿"Tenían ganas de vacaciones?"

En declaraciones a 'Te Telegraaf', Gullit se siente engañado porque en momentos clave, estos jugadores, ya con decenas de internacionalidades con la elástica naranja a sus espaldas, no han sabido coger las riendas del combinado nacional: "No dan la talla cuando es necesario. No alcanzan el nivel que se les puede exigir como líderes internacionales decisivos. Creo que Van Dijk y De Jong no tienen habilidades de liderazgo. En realidad, les estoy pidiendo algo que no tienen. Necesitan más atención a su propio juego. Para un entrenador es difícil trabajar sin líderes en el campo y se supone que Van Dijk y De Jong deberían ser esos líderes".

Gullit también ha lanzado un dardo contra Koeman, a quien le achaca no tener claro el papel de Xavi Simons dentro del equipo y de ponerle más presión de lo que le tocaría por su temprana edad: "El hecho de que (Simons) esté en la selección está bien, pero no está listo para jugar como estrella contra Croacia, Italia y Francia. De hecho, fue inconcebible que Koeman se enfrentara a Italia con Simons en la posición número 10, mientras que unos días antes había anunciado que estaba lejos de estar listo para un papel en esa posición con los Países Bajos".