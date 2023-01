Gullit: "Me encantaría ver a Ziyech en el Barça, encajaría a la perfección"

El exjugador neerlandés cree que el extremo marroquí "solo necesita jugar en banda derecha para recuperar su mejor nivel" "Tengo la impresión de que en Inglaterra nunca ha llegado al nivel que mostró en el Ajax", ha añadido

Ruud Gullit, leyenda del fútbol neerlandés y exjugador del Chelsea, ha asegurado en ‘Ziggo Sport’ que le gustaría mucho que Hakim Ziyech fichara por el FC Barcelona. El futbolista marroquí, tal como avanzó SPORT, se ha ofrecido en las últimas horas al club azulgrana para ser el sustituto de Memphis Depay. El extremo no cuenta con demasiados minutos en Stamford Bridge pese al extraordinario Mundial que realizó y quiere aprovechar el mercado de fichajes de invierno para cambiar de aires.

“Nunca he visto jugar a Ziyech con el Chelsea tan bien como en Marruecos. No es él. El Chelsea le pone en posiciones que no le encajan. Solo necesita jugar en banda derecha para recuperar su mejor nivel”, ha declarado un Gullit que cree que Hakim “triunfaría en España” y, más concretamente, en el Barça: “Creo que en la Liga española volvería a ser él mismo. Tengo la impresión de que en Inglaterra nunca ha llegado al nivel que mostró en el Ajax. Me gustaría verlo en España. Encajaría a la perfección en el Barça”.

Ziyech siempre ha gustado en el Camp Nou. De hecho, esta es la tercera ocasión en la que el jugador se encuentra en la órbita azulgrana. En 2020, antes de que el Chelsea pagara al Ajax 40 millones de euros por su fichaje, el Barça ya lo tenía en la agenda. La temporada pasada estuvo a punto de venir cedido en el mercado de invierno en unas condiciones muy favorables. Al final la dirección deportiva se decantó por incorporar a Adama Traoré y Ferran Torres.