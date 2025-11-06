Gullit duda del 'método Flick': "¿Por qué persistir con un plan condenado al fracaso?”

La famosa línea del fuera de juego de la defensa del Barça ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. Una táctica que, en la temporada pasada, se presentó como un invento ingenioso, pero que con el paso de los partidos se ha transformado en un mar de dudas. Hansi Flick, en su llegada al conjunto azulgrana en 2024, tenía claro cómo debía jugar su equipo. La propuesta era sencilla, pero arriesgada: una línea de cuatro, bien situada en el medio del campo, perfectamente alineada para provocar la trampa del fuera de juego y, por tanto, dificultar el avance del rival.

A pesar de que el Barça logró tres títulos en la campaña 2024/2025, y llegó a las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán (un enfrentamiento en el que se empieza a dudar de la efectividad del método tras encajar siete goles en dos partidos), este estilo de juego ha pasado de ser infranqueable a convertirse prácticamente en el 'foco' de críticas por parte de muchos analistas.

Se empieza a cuestionar el método

El fuera de juego, que en su momento fue el centro del debate, ha sido cuestionado por varias razones. La actuación defensiva del Barça ante el Brujas, sumada a los errores frente al PSG, Sevilla, Elche y Girona, en los que el equipo concedió demasiados 'mano a mano' frente a Szczesny, ha hecho que se ponga en duda la validez de la idea de Flick. En el vestuario del Barça, todos confían en su entrenador, pero coinciden en que ser precisos es clave para que el fuera de juego funcione de manera efectiva.

En la Champions, el equipo pagó caro sus errores: tres goles y demasiadas transiciones del Brujas, sin apenas coordinación en defensa. De este tema habló Ruud Gullit, Balón de Oro en 1987 y Premio World Soccer al mejor jugador del mundo en 1988. Tras una larga y exitosa carrera en el Feyenoord, Milan y Chelsea, fue el primero en lanzar dardos contra la estrategia de Flick en declaraciones a beIN SPORTS.

Gullit no le tiene 'fe' a la idea de Flick

Gullit no dudó en cuestionar duramente la táctica del Barça. "¿Por qué insistir en un plan condenado al fracaso?", se preguntó el exfutbolista neerlandés. Para él, los números hablan por sí mismos: el Barça ha recibido 20 goles en 15 partidos oficiales, siete de ellos en solo cuatro encuentros europeos. Según Gullit, esta cifra refleja una estructura mal calibrada en la defensa del equipo.

El exfutbolista de la selección de los Países Bajos no se detuvo ahí y agregó: "Cada pérdida de balón es una invitación al contragolpe. No puedes ganar títulos jugando así". Para él, el juego del Barça está siendo demasiado vulnerable, especialmente ante rivales rápidos y organizados que saben aprovechar los espacios dejados por la línea defensiva adelantada.

El objetivo del Barça, fiel a su idea, será encontrar el equilibrio entre un sistema que les dé solidez defensiva y no dependa tanto de los riesgos que conlleva el fuera de juego.