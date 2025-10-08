Güiza desvela a Pedrerol cómo se vetó su fichaje por el Barça de Guardiola: "No me firmaron por..."

El exdelantero internacional Dani Güiza ha sorprendido con una confesión inédita durante su entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito, el nuevo formato de charlas personales del periodista.

El gaditano, campeón de la Eurocopa 2008 con España y uno de los delanteros más recordados de su generación, repasó su carrera deportiva y desveló que estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona en la era de Pep Guardiola, aunque un factor extradeportivo acabó frenando la operación para acabar firmando por el Fenerbahçe.

“Yo creo que por eso no me firmó el Barcelona ese año”, confesó Güiza, en referencia a su exposición mediática en los programas del corazón en aquel momento. “Guardiola me quería, pero hubo un jugador que no quería que yo firmara porque iba todos los días a la prensa del corazón. Y sé quién es, pero no lo voy a decir nunca”, añadió el jerezano, dejando entrever que se trataba de un futbolista español con mucho peso dentro del vestuario culé.

Preguntado por Pedrerol si aquel jugador “tenía peso en aquella época”, Güiza no dudó: “Bastante. Yo creo que lo ha tenido siempre.” La conversación avanzó entre silencios y medias sonrisas, hasta que el presentador le preguntó si Guardiola le hizo caso: “Si no firmé, por algo será”, respondió con resignación.

El exdelantero del Mallorca y Getafe, entre otros, reconoció que aquella situación le dolió profundamente y que aún no ha cerrado esa herida: “Sí, claro que me dio rabia. Lo tengo ahí guardado y no se me va a quitar nunca. ¿Que si le he perdonado? No. No lo voy a perdonar.”

Con su habitual franqueza, Güiza repasó en la entrevista cómo la fama y su relación con la prensa del corazón le pasaron factura en su carrera futbolística, pese a ser en aquel momento uno de los delanteros más determinantes del fútbol español. En 2008 se proclamó máximo goleador nacional de LaLiga con el Mallorca (27 goles) y formó parte del histórico grupo que conquistó la Eurocopa bajo el mando de Luis Aragonés,