Guirassy se pone a tiro del Barça: 50 millones de euros

El nombre de Serhou Guirassy vuelve a situarse en el radar del FC Barcelona. Según informó el periodista de Sky Alemania Florian Plettenberg, el delantero de 29 años podría abandonar el Borussia Dortmund este verano y tiene una cláusula de salida especialmente atractiva para varios gigantes europeos: una cifra que ronda los 50 millones de euros.

El precio de salida aplica solo para siete clubes del viejo continente, entre los que se encuentra el Barça. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United completan la lista, según avanzó el periodista especializado en mercado.

La cláusula de 50 millones convierte a la operación por Guirassy en una oportunidad de mercado que encaja con la planificación para el curso 2026/27, en la que encontrar un '9' pasará a ser una de las prioridades de la dirección deportiva juntamente con la incorporación de un central zurdo para devolver a Cubarsí a a su perfil original.

No es la primera vez que el jugador del BVB entra en escena en clave azulgrana: hace dos meses, 'Bild' situó a Guirassy como un delantero muy bien valorado por Hansi Flick. El técnico considera al atacante franco-guineano un perfil idóneo para reforzar la línea ofensiva en caso de que Robert Lewandowski, que acaba contrato el próximo 30 de junio, no renueve su compromiso con el club.

Números de 'killer'

Los números acompañan. Guirassy suma esta temporada 9 goles y 4 asistencias en 17 partidos, con una media de 0,61 acciones de gol cada 90 minutos y 28 remates en Bundesliga y DFB-Pokal. Su rendimiento en la Champions League también está siendo notable, con 3 goles y 2 asistencias en cinco encuentros, consolidándose como uno de los puntales ofensivos de un Dortmund que a día de hoy es sexto y con plaza directa para los octavos de final.

Su capacidad para finalizar y su potencia en los últimos metros le han colocado entre los delanteros más productivos del fútbol europeo. La temporada pasada fue la de su explosión a nivel internacional en su primer año en Signal Iduna Park, con cifras de escándalo: 38 goles y 9 asistencias en 50 partidos, aunque un año antes su gran temporada en el Stuttgart le valió el billete hacia la región del Rin-Ruhr.

Oportunidad culé

Para el Barça, todavía sin noticias del 1-1 (veremos si el retorno al Spotify Camp Nou es suficiente) y con una chequera que irá al límite para reforzar al equipo en verano, puede ser una ganga a tener en cuenta si algún nombre con más brillo para Joan Laporta como el de Harry Kane finalmente no está disponible.

Eso sí, en caso de ir a por el delantero del BVB, en la dirección deportiva del Barça tienen claro que no entrarán en una puja descontrolada con los clubes de la Premier League que puedan querer hacerse con los servicios del ariete.