El guiño de Rafa Leao al Barça: el extremo saldrá del Milan este verano

El Barça debe decidir en las próximas semanas lo que hará en la posición de extremo izquierdo. La opción era retener a Marcus Rashford, pero las cifras económicas de la operación no acaban de convencer al club blaugrana, ya que comprometerían mucho límite salarial para un futbolista que hoy por hoy no es titular. La dirección deportiva está buscando alternativas y, mientras tanto, desde Milán, Rafa Leao ha lanzado otro guiño al club blaugrana. El extremo portugués va a salir este verano del Milan y le encantaría recalar en Barcelona, club que ya se interesó por él hace dos años pero la operación era inviable. Ahora parece que no tanto.

Leao compartió en sus redes sociales una imagen de Ronaldinho en un Clásico ante el Madrid con una clara frase: "el mejor", reconociendo al brasileño como a uno de sus grandes ídolos. Un guiño que en Italia no ha pasado desapercibido, ya que se da por descontado que su ciclo en el Milan ha acabado ya que sus relaciones con su técnico, Massimiliano Allegri, no pasan por su mejor momento. Ha pasado de ser un futbolista indiscutible a solo un revulsivo.

El mensaje de Leao / sport.es

Rafa Leao debía convertirse en el jugador franquicia del Milan y por ello se le renovó hasta el 2028 incluyendo una cláusula de rescisión de 175 millones de euros. El Barça fue a por él cuando se cayó la operación Nico Williams, pero en aquel entonces solo fue un mero trámite de consulta porque el club italiano lo había declarado intransferible. Ahora, está en el mercado y el objetivo está ahorrarse su salario. El Milan estaría en disposición de venderle por unos 50 millones de euros o menos y hay clubs como el Bayern que se han interesado por la operación.

Leao era un futbolista muy del gusto de Joan Laporta y se utilizó al agente Jorge Mendes para tantear la operación. Ahora no se ha dado ni un solo paso aunque el Barça conoce a la perfección la situación del futbolista y las opciones de ficharle. Rafa Leao no quiere ir a Arabia Saudí, a pesar de tener ofertas importantes encima de la mesa, y prioriza seguir en Europa. La Premier parece su destino más propicio, aunque queda claro que le encantaría recalar en el Barça.

Jugador anárquico, tiene una calidad impresionante. Cuando está enchufado y motivado marca realmente las diferencias, pero en el Barça, en estos momentos, si Rashford no sigue, gana enteros la posibilidad de traer a un extremo cn proyección y con un gasto comedido. Hay opciones que se están estudiando encima de la mesa aunque no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre este asunto. Rashford desea seguir y habrá que ver como acaba todo.