El guiño de Messi a Lamine que ilusiona a todo el barcelonismo

Desde la aparición de Lamine Yamal en el primer equipo del Barça, las comparaciones con Leo Messi han sido una constante en su carrera. Sus condiciones, su talento y las similitudes que tiene con el argentino son más que evidentes. Además, el internacional español está llamado a marcar una época en el conjunto azulgrana, algo que ya hizo el argentino hace unos años.

A pesar de que algunos han tratado de cuestionar la relación entre ambos debido a que no se siguen en redes sociales, la realidad es que los guiños que se han hecho mutuamente cada vez son más y más. Lamine reconoció públicamente que Leo Messi es "el mejor jugador de la historia", mientras que el argentino no se lo pensó dos veces a la hora de decir que el nuevo '10' del Barça es "el presente y futuro".

El último guiño del futbolista del Inter Miami ha llegado en redes sociales, con un 'me gusta' a una publicación de la cuenta 'dgp_producciones' que dice lo siguiente: "Del 10 de Messi... al 10 de Lamine, el futuro del Barça está en buenas manos".

Todo ello acompañado de un vídeo con imágenes de la carrera de Messi en el Barça y el nuevo 10 de Lamine y una canción que dice lo siguiente: "Y si cierras los ojos es algún día, recuerda como el estadio te rugía. Aquellos cánticos que nos dolían porque sabíamos que un día acabaría. Pero pase lo que pase en esta vida, yo llevaré tu nombre hasta la mía. Me prometí que ya nunca me enamoraría. Nunca pensé que me equivocaría. Si pudiera elegir mil vidas más, volvería a elegirte sin pensar. Subiré con tu camiseta a mi altar y me la quitaré enseñando tu dorsal. Si pudiera pedir un solo deseo sería volver a vestir de azulgrana a Leo. Cantar en el Camp Nou con tus trofeos y celebrar los goles como en el recreo".

El 'me gusta' de Messi con su cuenta oficial no ha tardado en viralizarse entre los culés, despertando la ilusión en el barcelonismo al ver el guiño del argentino a la nueva estrella del club. Un simple gesto que no hace más que evidenciar que Leo también está convencido de que el dorsal '10' y el futuro del Barça está en buenas manos.

Hasta el momento, la andadura de Lamine Yamal con el dorsal que en su día llevó Leo Messi no ha podido ser mejor, ganando los dos primeros encuentros de Liga y siendo clave, sumando un gol y dos asistencias. El extremo aspira a dar un nuevo paso adelante esta temporada y ser todavía más determinante de lo que ya lo fue el pasado curso.

La confianza de Hansi Flick y de todo el club en el nuevo '10' es total y el futbolista responde sobre el césped. Esta noche tendrá un nuevo reto ante el Rayo Vallecano en el siempre complicado campo de Vallecas. Un nuevo partido para demostrar que es el líder futbolístico del equipo.