Guiño de Luis Díaz al Barça

El mercado del FC Barcelona está calmado. Los azulgranas han cerrado la incorporación de Joan García pero por lo demás se mueven tranquilos y sin precipitarse. Deco tiene claro que se debe incorporar algún activo más al ataque para poder reforzar esa zona y dar descanso a los delanteros que lo han jugado prácticamente todo.

Dos de los nombres que más suenan son Luis Díaz y Marcus Rashford, aunque el colombiano parece ser la opción que gusta más en Can Barça y el jugador del Liverpool estaría muy interesado en vestir de azulgrana la temporada que viene.

Luis Díaz ha enviado un guiño al Barça en sus redes sociales, ya que el colombiano empezó a seguir al equipo de Hansi Flick en los últimos días, además, sigue a jugadores como Raphinha y a Leo Messi.

Luis Díaz empezó a seguir al FC Barcelona / Instagram

El extremo sigue en sus redes sociales a seis equipos de fútbol: Barranquilla FC, dónde arrancó su carrera, Junior de Barranquilla, su último equipo en Colombia, Porto, Liverpool y FC Barcelona.

Luis Díaz se marchará a desconectar a su Barranquilla natal con su familia mientras espera novedades sobre su futuro. Antes, se exhibió con un golazo ante la Argentina de Leo Messi. Los cafeteros estarán en el próximo Mundial y son una de las selecciones más fuertes del continente.

El fichaje del colombiano por el Barça puede tomar impulso a partir de la próxima semana. El Liverpool ya está abierto a comenzar una negociación para traspasar al atacante ya que en la planificación de su nuevo proyecto no estaría en el once titular del equipo inglés por la llegada de Wirtz. Además, el jugador tiene compromiso o promesa del Liverpool que podrá salir por una cantidad algo superior a los 60 millones de euros por mucho que ahora estén pidiendo cerca de 80 millones por su pase, una cifra a la que no piensa llegar el Barça.