El 'guiño' de Laporte al Barça

El FC Barcelona ha vivido unas últimas horas frenéticas. El club blaugrana ha cerrado las incorporaciones de João Cancelo y Rodri Hernández, dos operaciones que han obligado a acelerar la planificación deportiva de cara al nuevo curso. Ambos futbolistas viajan este lunes a Barcelona para completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en jugadores del conjunto blaugrana.

Y mientras el barcelonismo celebra dos fichajes de enorme peso, Aymeric Laporte ha protagonizado un gesto que no ha pasado desapercibido.

El central del Athletic ha dado 'like' en Instagram a una publicación de Fabrizio Romano relacionada con la llegada de Cancelo y Rodri a Barcelona. El periodista italiano había compartido imágenes sobre los movimientos de ambos futbolistas rumbo a la Ciudad Condal. Una reacción que, por sí sola, no confirma ninguna negociación, pero que vuelve a alimentar los rumores sobre el futuro del internacional español.

Laporte le da 'like' a la publicación de Fabrizio Romano sobre Cancelo y Rodri / SPORT

Laporte, en el radar del Barça

El interés del Barcelona por Laporte no es nuevo. El central zurdo, de 32 años, fue una de las grandes sensaciones de España durante el Mundial y formó junto a Pau Cubarsí una pareja que terminó siendo clave en el título conquistado por la selección.

Precisamente esa conexión llamó la atención de la dirección deportiva blaugrana. El Barça busca un central zurdo con experiencia que pueda aportar competencia y jerarquía al eje de la defensa, y el perfil de Laporte encaja en los parámetros que maneja Deco.

El problema está en la salida del Athletic

La operación, sin embargo, no es tan sencilla como apuntaban algunas informaciones iniciales. Durante las primeras semanas de mercado circuló la posibilidad de que Laporte tuviera una cláusula cercana a los 15 millones de euros. El Athletic se encargó rápidamente de desmentir esa cifra y dejó claro que no tiene intención de facilitar la salida de uno de sus futbolistas importantes.

El técnico rojiblanco, Edin Terzic, también frenó públicamente los rumores y recordó que la situación no era nueva. El club vasco mantiene al defensa bajo contrato hasta junio de 2028 y no parece dispuesto a negociar en condiciones favorables para el Barça. Por tanto, se debería estudiar una fórmula que permita encajar económicamente la operación.

Una conexión 'citizen' que se reencuentra en Barcelona

El 'like' de Laporte también tiene una lectura más personal. El central compartió vestuario con João Cancelo durante su etapa en el Manchester City. Ambos coincidieron en el conjunto inglés entre 2019 y 2023, antes de que sus caminos se separaran. Con Rodri la relación fue todavía más estrecha. Los dos compartieron vestuario durante años en el Etihad y también han sido compañeros habituales en la selección española.

La conexión todavía podría ir más lejos. Laporte también compartió vestuario con Julián Álvarez durante la etapa del delantero argentino en el Manchester City. El atacante continúa siendo uno de los grandes objetivos del Barça para reforzar su delantera, aunque la operación con el Atlético de Madrid sigue siendo compleja.

El 'like' del central no significa que su fichaje esté cerca. Pero sí añade un nuevo capítulo a una historia que el Barça lleva semanas siguiendo de cerca.