El guiño de Julián Álvarez al fichaje de Rodri por el Barça

Julián Álvarez ha dejado un pequeño guiño al fichaje de Rodri por el Barça. El delantero del Atlético de Madrid dio ‘like’ al primero de los vídeos que el Manchester City publicó para despedir al centrocampista español, un contenido especialmente emotivo con algunos de sus mejores momentos durante sus siete temporadas en Manchester. Un gesto aparentemente sencillo, pero con cierto significado por el momento que atraviesa el argentino.

Rodri acaba de completar el camino que Julián lleva meses intentando recorrer. El centrocampista decidió que su etapa en el City había llegado a su final, el club escuchó su voluntad y finalmente alcanzó un acuerdo con el Barça para su traspaso. Julián, en cambio, continúa bloqueado en el Atlético mientras intenta encontrar una salida que le permita cumplir su deseo de vestir de azulgrana.

El argentino ya hizo pública su voluntad durante el Mundial. "Lo mejor para ambas partes es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", explicó entonces, sin mencionar expresamente al Barça. Desde entonces, el club azulgrana ha seguido trabajando para intentar desbloquear la operación, mientras que el Atlético mantiene una postura de máxima firmeza. Mientras tanto, el Barça no tira la toalla, aunque, a día de hoy, sigue siendo una opción muy difícil. El jugador mantiene su deseo de cambiar de aires y el Barça continúa siendo su destino preferido.

Dos caminos distintos

El gesto de Julián tiene además un componente especial por su relación con Rodri. Ambos coincidieron durante dos temporadas en el Manchester City, la 2022-23 y la 2023-24. Dos cursos en los que compartieron vestuario y en los que el centrocampista español alcanzó el punto más alto de su carrera.

En 2024, Rodri conquistó la Premier League y fue pieza fundamental de España en la Eurocopa, antes de recibir el Balón de Oro. Ahora, dos años después, vuelve a cambiar de club y aterriza en Barcelona.

El City ha querido despedirle por todo lo alto. Después de anunciar el acuerdo con el Barça, publicó varios vídeos y contenidos con sus mejores momentos, un mensaje del propio Rodri a la afición, una imagen con el Balón de Oro, una creatividad con todos sus títulos y un carrusel de fotografías de su etapa en Manchester. El ‘like’ de Julián llegó en el primero de los vídeos. El City a él si que lo dejó salir, rumbo al Atlético, cuando él consideró que era el momento de hacerlo.

También Rodri fue preguntado por Julián durante su presentación como nuevo jugador del Barça. El centrocampista evitó entrar en su situación: "No tengo por costumbre hablar de futbolistas que no pertenecen al club. Solo puedo decir que es un grandísimo futbolista y a cualquier equipo podría aportarle lo que es: uno de los mejores. Sé que Deco y su equipo están trabajando para hacer la mejor plantilla y esto les corresponde a ellos", añadió.