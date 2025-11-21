Guiño histórico ante el Athletic a Hans Gamper

El destino, la fortuna, el ‘karma’ o lo que sea ha querido que el primer partido oficial en el nuevo Spotify Camp Nou se juegue el 22 de noviembre. Es una semana antes de que el club cumpla 126 años de historia, así que, si el proceso hubiera durado siete días más, lo habrían clavado. Sin embargo, es difícil preverlo todo, como así ha quedado demostrado durante los intentos fallidos de regreso antes de tiempo, cuando aún no estaba todo listo para ello.

De todas formas, el Barça también podrá disfrutar de una efeméride excepcional para dar el pistoletazo de salida al estadio. Y es absolutamente excepcional porque el 22 de noviembre de 1877 nacía en Winterthur (Suiza) una persona clave en el devenir del Futbol Club Barcelona: Hans-Max Gamper Haessig, más conocido en los círculos barcelonistas como Joan Gamper, fundador del club. Un hecho histórico del que nos avisa el siempre atento a todo lo que rodea a la entidad Quim Molins, socio y activista incansable del entorno blaugrana.

Los futbolistas del FC Barcelona en la temporada 1909-1910 con Hans Gamper el primero arriba por la izquierda / SPORT

Si el ser humano fuera inmortal o, por lo menos, viviera más allá de los 150 años, Gamper podría realizar en su 148 aniversario el saque de honor del club al que amó hasta su muerte y que empezó a construir gracias a un anuncio en la prensa que, curiosamente, se publicó un mes antes, el 22 de octubre de 1899. Fue en Los Deportes y allí empezó todo hace 126 años.