Guiño de Flick a Laporta por las elecciones del Barça: "Lo importante es la estabilidad"

Hansi Flick compareció este sabado en la previa del duelo ante el Oviedo, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, y una de las cuestiones que centró la atención fue la convocatoria de elecciones a la presidencia del FC Barcelona, fijadas para el próximo 15 de marzo. El técnico alemán lo abordó pero quiso mantener el foco absoluto en lo deportivo.

"No es cosa mía, pero lo sabía porque el presidente habló conmigo. Es buena noticia que sea cuanto antes posible. Esto no tiene que afectar al equipo, jugar a fútbol y tener éxito", afirmó Flick, dejando claro que el calendario electoral no debe interferir en el día a día del vestuario ni en los objetivos deportivos del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

El entrenador del Barça ya se había pronunciado semanas atrás sobre el contexto institucional del club, vinculando de forma implícita su continuidad a un escenario de estabilidad con Laporta al mando: "Creo que en el último año y medio ha habido cambios para mejor. No invertimos tanto dinero pero hemos tomado decisiones adecuadas, dando oportunidades a jugadores de la Masia para mejorar y crecer en lo profesional. Creo que estamos en una buena situación y creo que lo importante es la estabilidad", recordó entonces, subrayando la línea de trabajo seguida desde la directiva actual.

No obstante, dejó claro que todavía no tiene decidido el voto cuando le preguntaron por los otros precandidatos: "Conozco a dos de los precandidatos, pero estoy centrado en mi trabajo y cuando llegue el momento decidiré a quién voto".

Flick insistió en que el proceso electoral forma parte de la normalidad del club y que serán los socios quienes decidan el rumbo a seguir. "Veremos qué pasa y qué escogen los socios, espero que vayamos en la buena dirección", apuntó, sin entrar en valoraciones ni posicionamientos públicos.

Preguntado directamente por su condición de socio y por si hará uso de su derecho a voto, el alemán respondió con naturalidad y respeto al proceso democrático del club: "Creo que el voto es secreto, pero cuando llegue el momento de votar sí, lo haré".