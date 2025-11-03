El guiño de la familia Messi al Barça

Nuevo guiño de la familia Messi hacia el Barça, esta vez con motivo del cumpleaños de Thiago Messi, uno de los hijos de la pareja formada por Leo Messi y Antonela Roccuzzo. La temática de la celebración del decimotercero aniversario de Thiago estuvo centrada en el conjunto culé.

La modelo y empresaria argentina compartió en Instagram unas imágenes, donde se puede ver que el Barça sigue más que presentes en sus vidas, a pesar de vivir en Miami desde hace más de dos años.

En las fotografías compartidas en Instagram, se puede observar un fondo con el nuevo Spotify Camp Nou y el lema 'Més que un club', además de una camiseta con el nombre de Thiago y el número 13. Por otra parte, el pastel de cumpleaños fue el estadio del Barça en miniatura.

Para celebrar su cumpleaños, Thiago no dudó en ponerse una de las camisetas que el club culé vistió la temporada pasada 2024-2025, concretamente la tercera equipación.

La fiesta tuvo de todo: celebración con la familia y amigos, partido de fútbol e hinchables, con el escudo del Barça. Una fiesta azulgrana, sin ninguna duda.

Thiago Messi, en su cumpleaños / Sport

Desde SPORT hemos podido conocer que el '10' argentino contrató a una empresa para que le realizara el diseño del fondo en su propia casa de Bay Colony, en Fort Lauderdale (Miami).

El mensaje de Antonela

Antonela también quiso escribir un mensaje emotivo a su hijo en el pie de foto de la publicación: "Qué hermoso es celebrarte, Thiagui. Te amamos tanto, tanto".

El cumpleaños de Thiago está en boca de todos, debido a que es un guiño "total" al Barça. Uno de los grandes sueños de Joan Laporta es realizarle un gran homenaje a Messi y toda su familia en la inauguración del Spotify Camp Nou, aunque parece que las posturas están más que alejadas. A pesar de ello, el clan Messi fue, es y será culé de por vida.