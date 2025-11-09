Guiño de Etta Eyong al Barça

Días de declaraciones de futuribles del FC Barcelona. Julián Álvarez dejó la puerta abierta a cambiar de aires en un futuro en una entrevista en ‘L’Équipe’ y, pocas horas después, Etta Eyong se ha mojado sobre los rumores alrededor del interés culer en obtener sus servicios. El delantero camerunés se ha mostrado halagado por ser vinculado con el club catalán y el Real Madrid, pero ha dejado claro que solo piensa en seguir rindiendo a un gran nivel con la camiseta del Levante.

“Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro”, ha declarado en una entrevista concedida al periodista Ben Jacobs de ‘GiveMeSport’. El atacante de 22 años ha asegurado que intenta “no mirar mucho el teléfono” para no despistarse y estar centrado en seguir marcando goles.

“Trato de no mirar mucho el teléfono porque mis amigos me llaman con todos los rumores. Les digo: ‘No sé nada, solo he estado jugando con mi PlayStation’. Prefiero mucho más jugar Call of Duty, ver anime o leer libros de historia que llenar mi cabeza con rumores. Si un gran traspaso está destinado a suceder, solo ocurrirá si trabajo duro”, ha considerado.

A pesar de no ser muy contundente sobre su futuro y reconocer también que le encantaría jugar en la Premier League, Etta Eyong ha realizado un ‘guiño’ al Barça a la hora de escoger a sus referentes. “Eto’o fue el mejor. Es una de mis mayores influencias. Me encantaba cuando jugaba en el Barcelona”, ha apuntado primero. “Y diría que Lewandowski es otro modelo a seguir, especialmente cuando yo era más joven y él estaba en el Dortmund. Ha logrado marcar muchísimos goles a lo largo de su carrera. Es realmente impresionante lo que está haciendo ahora en el Barcelona”, ha justificado.

“Es un gran definidor y tiene un movimiento muy inteligente. Siempre parece saber el momento justo para pedir el balón. Puedo aprender mucho de él. Cuando volvamos a jugar contra el Barcelona, espero conseguir su camiseta para añadirla a mi colección”, ha deseado.