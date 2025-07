El guiño definitivo de Lamine a Messi por el '10'

Lamine Yamal sigue dando pistas más que evidentes sobre el dorsal que lucirá la temporada 2025/2026 con el FC Barcelona. Primero, fue una imagen de Diego Armando Maradona; después, de Ronaldinho... y este martes, y como no podía ser de otra forma, fue el turno para Leo Messi. El de Rocafonda escogió, además, la icónica imagen publicada en un calendario de SPORT con un joven 'D10s' tomando en sus brazos a un Lamine Yamal bebé.

Lamine Yamal recordó en su Instagram la icónica imagen con Leo Messi / IG

Lamine Yamal será el próximo en lucir el emblemático dorsal numero '10', que en el FC Barcelona tiene un significado muy, muy especial y que ha sido lucido, como ha recordado el de Rocafonda en sus últimas publicaciones, por los más grandes de la historia.

El último futbolista azulgrana que ha lucido este dorsal ha sido Ansu Fati, aunque sin la fortuna de sus precedentes. La cesión del futbolista de Guinea-Bissáu al Mómaco y el final oficial de la temporada permite que pueda anunciarse ya en las próximas horas que Lamine Yamal será el nuevo '10' del Barça.

Este miércoles se ponen a la venta las nuevas equipaciones del equipo azulgrana en las tiendas oficiales, y sin duda, el gran reclamo será la de Lamine Yamal.

De diez a diez

Además, la publicación de Lamine se enmarca en un día donde Leo Messi le ha enviado un mensaje a la estrella actual del Barça a través de una campaña publicitaria de Adidas.

En un anuncio de Adidas, publicado en las redes sociales de la firma alemana, la leyenda del fútbol Leo Messi ha enviado un mensaje a Lamine Yamal: "Blame it on the boots", escribe el argentino en una carta con el nombre del actual crack del Barça como destinatario. Esta expresión inglesa, que significa 'échale la culpa a las botas', hace referencia a las bambas F50, que ambos futbolistas usan, pero también al descaro que tienen dentro del campo que les lleva a hacer acciones inimaginables.

Leo Messi le ha dado la alternativa a Lamine Yamal, y el dorsal '10' que lucirá en el FC Barcelona el extremo canterano será el paso definitivo para la consideración de heredero del más grande de todos los tiempos.