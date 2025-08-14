El guiño de la cuenta del Balón de Oro a Dembélé

La lucha por el Balón de Oro terminó tras la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos. La victoria del Chelsea ante el Paris Saint-Germain era, en teoria, el último partido que entra dentro de los parámetros de votación de France Football para el galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol.

El claro favorito es Ousmane Dembélé. El triplete con el conjunto parisino, sumado a sus grandes actuaciones en encuentros clave le han aupado a lo más alto de las quinielas. Aun así, muchos apuestan por otros futbolistas como Lamine Yamal, Vitinha o Raphinha para competir con el 'Mosquito'.

Dembélé fue elegido el MVP de la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham tras conseguir remontar el encuentro con una asistencia del francés, pero ese encuentro ya no computa para la temporada 2024/25 y es el primer partido de la 2025/26. Aun así, las votaciones están abiertas hasta finales del mes de agosto.

En el X del galardón se están publicando videos y highlights de los diferentes nominados al premio. Pero entre todos estos recursos, los del Balón de Oro subieron un test hecho a Ousmane Dembélé sobre los diferentes ganadores del trofeo. Será casualidad o no, pero el vídeo lo publicaron menos de 24 horas después de recibir el premio MVP de la final de la Supercopa.

En el test, el 'Mosquito' debía decidir entre los diferentes ganadores del Balón de Oro hasta quedarse con uno: Ronaldo Nazario, Benzema, Kaka, Modric, Cristiano Ronaldo, Cruyff... pero al final Dembélé se quedó con Leo Messi ante el portugués.

Algunas de las decisiones más sorprendentes fueron quedarse con Benzema por encima de Ronaldinho o Ronaldo Nazario por delante de Johan Cruyff. Al final, el francés se quedó con los dos grandes ganadores de este galardón y no dudó: el mejor es Leo Messi.

Dembélé es el gran favorito para levantar el Balón de Oro el próximo 22 de setiembre en París. Pero la temporada pasada parecía que Vinicius lo ganaría con facilidad y terminaron habiendo sorpresas. Deberemos esperar a esa noche en Francia para saber a quién le pasa Rodri Hernández la corona del fútbol.