Guiño de Bernardo Silva al Barça: "Tengo una idea y una preferencia clara para mi futuro"

Bernardo Silva desea concretar su futuro antes de comenzar el Mundial. El centrocampista portugués sale con la carta de libertad del Manchester City y está apurando sus opciones de jugar en el Barça a pesar de que no es una preferencia para el club blaugrana: "Busco un equipo donde pueda seguir compitiendo, donde pueda jugar al máximo nivel, que es lo que aún quiero hacer, y donde mi familia sea feliz”, aseguró en una extensa entrevista a 'The Athletic'.

Y ahí, Bernardo Silva dio pistas de su claro deseo de jugar en el Barça: “Quiero que mi familia sea feliz. Eso es muy importante en mi vida. Mi hija cumple tres años y mi esposa está embarazada de nuevo, así que en octubre tendremos nuestro segundo hijo. Tengo una idea y una preferencia (para su próximo club), pero ya veremos qué pasará".

Preguntado directamente sobre el Barça, Bernardo Silva lanzó balones fuera: "¿El Barça? No quiero hablar de nombres. Sinceramente, no sé dónde voy a estar. Solo quiero disfrutar y concentrarme en mis últimos partidos aquí. Le dije a mi agente que hablaré con él el 25, el día después del partido contra el Aston Villa".

Y su agente, Jorge Mendes, ha estado hablando con el Barça estas últimas semanas para intentar convencer al club blaugrana de que le firme, al menos, una temporada. Bernardo Silva está dispuesto a rebajarse mucho el salario para jugar en el Camp Nou y vivir en Barcelona, dónde ya reside parte de su familia y ciudad que suele visitar muy a menudo.

En Italia, la Juve está apretando y ya le ha formalizado una oferta de dos años a ocho millones de euros por temporada. 'Tuttosport' asegura que el portugués ya ha rechazado jugar en la MLS o Arabia Saudí y solo desea seguir al máximo nivel en Europa. Bernardo no ha contestado a la propuesta de la Juve a la espera de la decisión final del Barça.