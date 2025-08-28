¡Guiño del Barça a la UEFA! El himno de la Champions suena en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona trabaja sin descanso para regresar lo antes posible al Spotify Camp Nou. A pocas horas del sorteo de la Champions League en Mónaco, el club azulgrana ha sorprendido a los vecinos del barrio de Les Corts con unas impresionantes pruebas de sonido que ha podido captar SPORT en primicia en las que se oía a todo volumen el himno de la máxima competición de la UEFA.

Como ya os contamos en SPORT, el FC Barcelona ha informado formalmente al organismo europeo que su estadio elegido para disputar la fase de grupos de la Champions League 2025/26 será el Spotify Camp Nou, aunque aún depende de la obtención de la licencia de ocupación definitiva. La primera fase de la obra está a punto para recibir el certificado, lo que permite abrir parcialmente el estadio, incluyendo el Gol Sud y la Tribuna, con un aforo limitado a 27.000 espectadores.

Actualmente, el Barça sigue trabajando para abrir el lateral del estadio, necesario para cumplir con los requisitos televisivos de la UEFA y aumentar el aforo total a 45.000 espectadores en la fase 1B. El Gol Nord será la última sección en estrenarse, dentro de la fase 1C, completando la capacidad total del Spotify Camp Nou.

Margen de maniobra y Montjuïc en la recámara

Para ganar margen de maniobra, el Barça propuso jugar el primer partido de la fase de grupos fuera de casa, aplazando así su debut europeo en el Camp Nou hasta finales de septiembre o inicio de octubre. La UEFA no se opone a esta opción, siempre que el club confirme de manera definitiva el estadio durante el 28 de agosto, día del sorteo de la competición

El plan B, activado de antemano, contempla el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, gracias a un acuerdo con la empresa BSM, que garantiza la licencia de uso hasta febrero, incluyendo la primera fase y posibles playoffs post-liguilla.