La guinda a la gran obra de Flick

Era de justicia cerrar el capítulo maravilloso que había escrito el Barça este curso con una bonita noche en un escenario siempre especial. San Mamés, que respira fútbol por los cuatro costados, no se libró del ‘vendaval’ que ha sido el cuadro de Flick esta temporada en tantos y tantos estadios.

10 meses después de aquel arranque sufrido en Mestalla, el cuadro azulgrana da carpetazo a un curso inolvidable. Por la apuesta innegociable por La Masia, por la personalidad y el riesgo de la idea de Flick partiendo casi de cero. Por las dificultades económicas. Por la constatación de un genio como Lamine. Por un sinfín de motivos. La Catedral despidió con honores al eterno De Marcos (en esto el Athletic es único) y luego presenció otra exhibición culé.

OVACIÓN MEMORABLE A PEDRI

La esencia que ha marcado una campaña única. Con varios momentos especiales. Por ejemplo, la ovación de la siempre exigente y crítica grada de Bilbao a Pedri. Reconociendo a un talento que ha cuajado un año brutal. 102 goles marcados en Liga, rebasando las tres cifras por primera vez en ocho años. Tres títulos y una semilla que, bien regada por Flick, debería dar muchos frutos.

RESET

Ahora toca desconectar. Han sido 10 meses intensos, desgastadores. Un viaje maravilloso que ha llevado al Barça a volver a encontrarse con la excelencia. Y con su gente. Tres títulos, cuatro victorias plenas y felices ante el Real Madrid. Unas semifinales de Champions crueles, pero unas semifinales al fin y al cabo. Para alcanzar todas esas cotas, lógicamente, Flick ha tenido que exprimir a sus futbolistas y ahora lo importante es hacer ‘reset’y regresar el próximo 13 de julio con pilas cargadas, mente despejada.

Los jugadores del Barça celebran un gol de Lewandowski / Miguel Oses / AP

Y dispuestos a continuar dando pasos al frente y ajustar las pequeñas tuercas que quedan por apretar. Hansi tiene en la cabeza los aspectos que todavía se pueden perfeccionar. Y aún le dará alguna que otra vuelta más, seguro, a lo largo de todas estas semanas. El técnico de Heidelberg ya avisó de que “me iré muy lejos, no os puedo decir dónde”. Pero por mucha distancia que haya, estará en contacto con Deco.

TRABAJO EN LAS OFICINAS

El ‘rock’n roll’ empieza ahora para el director deportivo azulgrana. Y para mejorar lo que hay en plantilla el lusobrasileño ha trazado (lo está haciendo) una hoja de ruta con Flick. Con plan A, B y C. El extremo izquierdo, sobre todo. Pero ojo a la portería cuando Szczesny deshoje la margarita. Otro punto a tener muy en cuenta. A partir de ahí, Flick ya ha comentado que si no son oportunidades de mercado suculentas y casi irrechazables, está contento con lo que hay. Lo ha demostrado este curso. No le ha temblado el pulso a la hora de tirar de adolescentes y de chicos sin experiencia alguna en la élite. Vio algo en ellos, lo moldeó. Y se han convertido en soldados.